Usain Bolt | futuro nel sud Europa | offerto un contratto biennale

Usain Bolt in Europa : ma quale Milan - il Valletta FC gli offre un biennale : La squadra maltese ha cambiato proprietà e punta alla Champions. A metà dicembre avrà la Supercoppa: "Niente è impossibile"

Primi gol nella nuova vita del leggendario Usain Bolt : La sua nuova carriera, sotto i riflettori di un'opinione pubblica inizialmente scettica nella sua riconversione verso lo sport più popolare al mondo, è iniziata con i provini nel Borussia Dortmund , ...

La prima doppietta di Usain Bolt con la maglia dei Central Coast Mariners : Da star dell’atletica mondiale a calciatore. Il sogno di Usain Bolt è diventato realtà. Il giamaicano ha realizzato una doppietta da

I primi due goal di Usain Bolt da professionista (uno dei due non è affatto male) : Usain Bolt ha segnato due gol nella sua prima partita da titolare con i Central Coast Mariners, nell’ultima amichevole prima dell’inizio dell’A-League. La neo squadra dell'ex velocista, che milita nel massimo campionato australiano, si è imposta in amichevole (4-0) contro il Macarthur South West United. Here it is, @UsainBolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't ...

La nuova sfida di Usain Bolt : con il calcio "fa sul serio" : È in prova ai Central Coast Mariners: ""Sono entusiasta e se riuscirò a iniziare per me sarà grandioso, dimostrerà che il...

