USA vs Arabia Saudita | serve aspettarsi scenario apocalittico?

Arabia Saudita - la ‘vendetta’ del giornalista Khashoggi/ Crolla borsa Riad - USA -Uk pronti a sanzioni punitive : Khashoggi : Usa e Gb verso il no alla 'Davos nel deserto'. Ultime notizie, le due nazioni pronte a dare forfeit all'evento di finanza mondiale in programma a Riad , Arabia Saudita (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:06:00 GMT)

BeIN Sports fa caUSA per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria : L'ultimo atto della lotta tra Qatar e Arabia Saudita riguarda il calcio e i diritti tv: al centro BeIN Sports e i contenuti piratati da BeoutQ. L'articolo BeIN Sports fa causa per 1 miliardo all’Arabia Saudita per pirateria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.