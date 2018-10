USA | macabro ritrovamento in soffitta | 11 corpi di bimbi nei sacchi della spazzatura

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Macabra scoperta a Detroit. Nelladi una ex ditta di pompe funebri, infatti, alcuni ispettori sanitari hanno trovato undiciin decomposizione di bambini. La scoperta è avvenuta nella giornata di venerdì, quando gli ispettori si sono presentati nella Cantrell Funeral Home, così si chiama la ditta di pompe funebri, sita in Mack Avenue. A dare la notizia un giornale locale, il Detroit News. Il Detroit News ha precisato le condizioni in cui si trovavano i cadaveri Novecini erano stipati all'interno di una scatola di cartone, mal conservati e putrescenti, mentre i restanti due erano stipati all'interno di sacchetti, ben nascosti all'interno di una bara bianca. Il feretro, insieme alla scatole di cartone, era poi stato posizionato in un nascondiglio tra il primo ed il secondo pianoFuneral Home. La scoperta da parte del personale del "Department of ...