Usa | la marcia dei migranti honduregni verso gli Stati Uniti

LampedUsa in marcia per ricordare la strage dei migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...

Migranti - a LampedUsa la marcia per non dimenticare la strage del 2013 : Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione ...

Marcia a LampedUsa per ricordare 368 vittime - Martello : "Governo assente" : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Una Marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione che recita 'Proteggere le persone, non i confini', tra gli altri, il

Marcia a LampedUsa per ricordare 368 vittime - Martello : "Governo assente" : Una Marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione ...

Dario Argento difende la figlia Asia e accUsa Weinstein - ma poi fa retromarcia : Il caso Bennett sarebbe una vendetta di Weinstein contro Asia Argento. Lo dice il padre Dario Argento dopo l'intervista di ieri del giovane attore a Non è l'arena di Massimo Giletti. 'Weinstein si sta ...

La paUsa di Immobile e la marcia della Juventus : MILAN-ATALANTA , domenica ore 18, arbitro Doveri di Roma, Milan rutilante in società, con l'ingaggio dell'ad Ivan Gazidis dall'Arsenal, uno chiamato a riportare il club agli onori del mondo. Un po' ...

ROMANO FENATI - MANZI : "PRONTO A PERDONARLO"/ Moto2 - la retromarcia : "Non farò caUsa" : ROMANO FENATI: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano MANZI si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:31:00 GMT)

Moto2 - Fenati fa 'retromarcia' : 'Chiedo scUsa a tutti - non sono stato un uomo' - : È uscita un'immagine di me e dello sport tutto, orribile. Io non sono cosí, chi mi conosce bene lo sa! Nella mia carriera, sono sempre stato un pilota corretto. L'anno scorso sono stato uno dei ...

Moto2 - Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scUsa : 'non sono stato un uomo' : Queste le parole di Fenati: ' chiedo scusa a tutto il mondo sportivo. Questa mattina, a mente lucida, avrei voluto che fosse stato solo un brutto sogno. Penso e ripenso a quei momenti, ho fatto un ...

Moto2 – Fenati fa marcia indietro - il pilota adesso si scUsa : “non sono stato un uomo” : Romano Fenati chiede ufficialmente scusa con un comunicato stampa sul suo sito: le parole del 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati chiede ufficialmente scusa! Dopo il comunicato del team Snipers che ha deciso di licenziare il 22enne di Ascoli Piceno, e le parole del Presidente MV Agusta che non lasciano sperare a nulla di buono per il futuro, il giovane pilota ha pubblicato sul suo sito un comunicato stampa ufficiale con le sue scuse per ...

LIBIA - HAFTAR SFIDA ONU : “PRONTA MARCIA SU TRIPOLI”/ Moavero “tregua tiene” : Usa - “no voto con false scadenze” : LIBIA, ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk SFIDA Al Serraj (senza citarlo), “pronti a MARCIAre su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:00:00 GMT)