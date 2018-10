USA in pieno Inverno

retemeteoamatori

(Di martedì 16 ottobre 2018) E mentre l’Europa continua ‘”l’Estate”, negli USA è giàcon la Neve fin in pianura. L’ondata gelida è partita dal Canada interessando dapprima il Montana e l’Idaho per poi spostarsi verso Est fin al Michigan. Come ci mostrano le immagini del video allegato, la neve è scesa abbondante fin a bassa quota con accumuli intorno ai 10/15cm A livello termico le massime a quote di pianura non sono riuscite ad andare oltre i 5°C Finita qui? No, un’altra irruzione di massa d’aria gelida si sta dirigendo dal Canada centrale verso Sudest, puntando quindi verso gli stati della Pennsylvania, Connecticut e Massachusetts. L'articolo USA inproviene da Rete Meteo Amatori.