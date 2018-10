Usa 2020 Trump ha già raccolto 106 milioni di dollari

Usa : cresce numero americani convinti vittoria Trump in 2020 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : Bloomberg torna dem e guarda a 2020 : ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - Michael Bloomberg è di nuovo un democratico. L'ex sindaco di New York ha abbandonato la fede politica indipendente per tornare a registrarsi con il partito dell'asinello alimentando così le indiscrezioni sulla sua corsa alle presidenziali nel 2020. Bloomberg, 76 anni, al momento ha detto di ...

Usa - si dimette Nikki Haley - ambasciatrice all'Onu. «Io e Trump non sempre d'accordo - ma non correrò nel 2020» : Haley, a quel punto, avrebbe fatto presente che i consiglieri avevano sbagliato approccio, esponendo Trump a una figuraccia in mondo visione. L'incidente potrebbe aver accelerato la decisione di ...

Nikki Haley - si dimette ambasciatrice Usa all’Onu/ Ultime notizie “non mi candido alla Presidenza nel 2020” : Nikki Haley si dimette ambasciatrice Usa all'Onu: sorpresa alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Usa - Bloomberg sfida Trump : pronto a candidarsi alle elezioni 2020 : Donald Trump potrebbe presto avere un nuovo rivale per le prossime elezioni alla Casa Bianca. Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, sta valutando...

Usa 2020 - Bloomberg pensa alla Casa Bianca e vuole sfidare Trump - : Secondo diversi media statunitensi, l'ex sindaco di New York sta valutando una discesa in campo con i democratici alle prossime elezioni. Intanto l'attuale presidente trema: Manafort sarebbe pronto a ...

Usa 2020. Michael Bloomberg sfiderà Donald Trump : Michael Bloomberg scende in campo. Il tre volte sindaco di New York punta alle presidenziali Usa 2020. L’imprenditore è a capo

Usa : Cuomo non correrà alle elezioni del 2020 :

Usa - Cuomo non correrà alle elezioni presidenziali del 2020 : Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha assicurato che non correrà alle elezioni presidenziali americane previste nel 2020. La comunicazione è avvenuta durante il dibattito con la ...

Gli Usa puntano alla Luna : presenza in orbita subito dopo il 2020 : Gli Stati Uniti guardano di nuovo alla Luna con l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. E’ questo il programma presentato dal vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence, a ricercatori e tecnici della Nasa presso lo Johnson Space Center. Le missioni Lunari, ha detto Pence, dovranno precedere ...

Usa puntano alla Luna - presenza in orbita subito dopo il 2020 :

Softball - Mondiali 2018 : Usa Campioni del Mondo e qualificati a Tokyo 2020 dopo una finale drammatica contro il Giappone : I Mondiali di Softball 2018 sono terminati. Gli Stati Uniti hanno confermato il loro status di miglior squadra del Mondo , ma al prezzo di una fatica enorme: il 7-6 sul Giappone, a Chiba, è infatti frutto di un match arrivato al terzo extra inning, con una serie spettacolare di capovolgimenti di fronte. Gli USA ...