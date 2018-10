Uomini e donne | Gemma Galgani in crisi di nervi in studio Le 8 donne di Rocco | reagisce

Uomini e Donne oggi : rottura definitiva tra David e Valentina - scontri in studio : Uomini e Donne oggi: Valentina chiude definitivamente con David, scontri in studio Nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda la seconda parte del Trono Over. Al centro dello studio, Maria De Filippi fa sedere Salvatore, Nino e Cinzia. Quest’ultima rivela che non se la sente di continuare la conoscenza con il […] L'articolo Uomini e Donne oggi: rottura definitiva tra David e Valentina, scontri in studio proviene da Gossip ...

Uomini e donne - 16 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 : Uomini e donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e donne 2018-2019, Anticipazioni 16 ottobre 2018 Nuovo ...

Giovanni Cuocci/ Ha davvero rapito il cuore della tronista Mara Fasone? (Uomini e Donne) : Giovanni Cuocci, il ragazzo pare davvero aver conquistato il cuore della splendida tronista Mara Fasone ventiseienne finalista di Miss Universo e cercata da molti. (Uomini e Donne)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:37:00 GMT)

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : ascolti tv pomeriggio - 15 ottobre 2018 : E’ stato un lunedì molto particolare. La sfida, secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 15 ottobre 2018, fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne ha registrato qualche piccolo cambio di programma. Quale? Ebbene il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2 è iniziato in netto ritardo a causa di una importante partita di pallavolo femminile. La nuova puntata della trasmissione, poi, al contrario delle precedenti, era in ...

Antonio Moriconi/ Alla corte di Teresa Langella : "Non temo Federico Rubini" (Uomini e Donne) : Antonio Moriconi è uno dei corteggiatori di Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne. Il maestro di sci ha attirato l'attenzione della ragazza con il suo sguardo.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:04:00 GMT)

NICOLA PANICO E SARA AFFI FELLA SI SONO RIVISTI / "L'ho trovata sciupata e dimagrita" (Uomini e donne) : NICOLA PANICO ha incontrato di recente SARA AFFI FELLA, trovandosi davanti ad una persona sciupata e dimagrita. Le sue dichiarazioni al sito Isa e Chia.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:01:00 GMT)

Gemma Galgani - pioggia di critiche per la dama di Uomini e Donne : 'Che le interessi la seggiolina come dice Tina?' : Gemma Galgani , la popolare protagonista della versione over del dating show di Canale 5 ' Uomini e Donne ', è nuovamente sotto i riflettori della cronaca per le numerose ed aspre critiche ricevute da buona parte del popolo del web e dei fan del programma condotto da Maria De Filippi, sempre più dubbiosi delle sue reali intenzioni. Se da un lato ...

Uomini e Donne anticipazioni : Valentina dimentica David : Valentina Autiero non è più interessata a David Scarantino di UeD David Scarantino sembrerebbe essere ormai un capitolo chiuso per Valentina Autiero. La dama del Trono Over di Uomini e Donne verrà messa nuovamente difronte al cavaliere oggi in puntata. Le lacrime, a tratti disperate, delle scorse puntate versate nel segmento senior della trasmissione, lasceranno il posto a una presa di posizione serena. Valentina sottolineerà di non aver ...

Gossip Uomini e Donne - l'ex tronista Giorgia Lucini aspetta un maschio : l'annuncio sul web : Giorgia Lucini sta per diventare mamma di un bel maschietto: è questa la notizia che sta impazzando sul web da quando l'ex tronista di Uomini e Donne lo ha annunciato [VIDEO] su Instagram. Con un tenero video in cui si vedono lei e il compagno Federico davanti ad un grande scatolone che conteneva palloncini azzurri, la protagonista della prima edizione di Temptation Island ha comunicato ai suoi tantissimi followers il sesso del bimbo che ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : la reazione alle critiche del web e alle parole di Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Pioggia di critiche per Gemma Galgani: ecco la reazione della dama a queste e all'intervista di Giorgio Manetti(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato contro Nicolò Brigante : nuove frecciatine sui social (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato e il fidanzato Simone Stinà contro Nicolò Brigante: botta e risposta pungente sui social (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Rocco sommerso dalle telefonate? L'umiliazione : 'Sei lo zerbino di Gemma Galgani' : È stata una sorpresa per tutti quella annunciata da Maria De Filippi nella puntata di lunedì 15 ottobre di Uomini e Donne . Per Rocco sono arrivate in studio ben otto dame e ha ricevuto altre 80 ...