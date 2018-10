Università | il governo abolisce il numero chiuso a Medicina

Gli studenti universitari e delle scuole superiori bocciano la "nota aggiuntiva" del Governo giallo-verde : 'La manovra del Governo non risponde alla grave carenza di finanziamenti dell'Istruzione e della Ricerca. Tra le priorità dell'esecutivo mancano ingenti investimenti nella conoscenza, indispensabili a ...

Università - test Medicina : UDU ‘Numero chiuso va superato per davvero - no a misure propaganda del Governo’ : Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione degli Universitari in merito alla proposta di superamento del numero chiuso per gli studenti in Medicina. Ecco il testo inviatoci da Enrico Gulluni – Coordinatore Nazionale UDU-Unione degli Universitari. Numero chiuso studenti Medicina: Salvini ‘Bene la proposta del ministro Giulia Grillo’ Attraverso delle dichiarazioni rilasciate alla stampa questa mattina, ...

Il governo si affida all'ex Iena Giarrusso per vigilare sui concorsi universitari : Il sottosegretario all'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha scelto il suo primo collaboratore: si tratta dell'ex Iena Dino Giarrusso, che alle scorse ultime politiche si era candidato alle politiche con il M5s, salvo poi non essere eletto.L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Facebook di Fioramonti, in un post che elenca le competenze di Giarrusso: "Dino è laureato in Scienze della comunicazione e ha insegnato per vari anni ...

Università - se il governo mette una ex Iena a caccia di concorsi truccati : Il problema non è sulla persona, figuriamoci. Come sempre, ruota intorno al metodo. Che viaggia fra un reality show di serie B e una boutade continua, fra un antipasto di surrealismo e una mortificazione costante dei meriti e delle competenze. L’ultima notizia a Cinque Stelle arriva da Lorenzo Fioramonti, economista lungamente in lizza per la poltrona occupata da Giovanni Tria e che alla fine è stato nominato sottosegretario all’Istruzione. In ...