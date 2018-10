Underground Images | la storia dei più grandi illustratori americani di poster

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Le stazioni della metropolitana svolgono spesso la funzione di luogo sperimentale per avanguardie artistiche. Lo dimostra l'esposizione intitolata "" organizzata dall'Istituto Europeo di Design in collaborazione con la School of Visual Arts di New York. La mostra raccoglie 40 deicreati per essere esposti nella vasta rete metropolitana di New York, offrendo uno scorcio delladel College e del talento collettivo della riconosciuta facoltà di design e illustrazione. Isaranno esposti nelle principali città italiane sedi dello IED (Milano, Torino, Roma e Firenze).L'esposizione è curata da Anthony P. Rhodes - Vicepresidente esecutivo SVA - che ha lavorato da direttore creativo per la realizzazione deidal 2007 ed è stata organizzata da Mirko Ilić - membro di facoltà della SVA - e da Francis Di Tommaso, ...