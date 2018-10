Under 19 | l’Italia supera la Danimarca e conquista il primo posto nel girone di

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Svizzera super tra gli Under 23 - Marc Hirschi campione. Male l’Italia : Svizzera dominante nella prova in linea del Mondiale under 23 di Ciclismo in quel di Innsbruck. La nazionale elvetica è stata protagonista in ogni momento della prova e si è andata a prendere il titolo iridato con Marc Hirschi, che bissa il trionfo europeo di qualche mese fa. Per lui gestione in salita ed uno scatto eccellente in discesa, con il quale ha sorpreso i rivali. Male gli italiani. Pronti, via e c’è subito il primo tentativo: a ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Spagna cinica - l’Italia si arrende in finale. Non basta la doppietta di Compagno : Il sogno dell’Italia si spezza in finale. Gli azzurri cedono al cospetto della Spagna nell’ultimo atto degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, andati in scena a Viana do Castelo, in Portogallo. La compagine allenata dal ct Massimo Mariotti dimostra anche una volta di disporre di grinta e carattere da vendere, ma finisce per cedere nelle battute conclusive del match, provando invano a riportarsi in contatto con gli avversari ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale : Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo. dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : tutti i convocati dell’Italia! Uomini - donne - Under23 e juniores : Giornata di presentazioni a Milano per quanto concerne la Nazionale italiana di Ciclismo su strada prossima a partecipare ai Mondiali 2018 di Innsbruck (Austria). Davide Cassani ha diramato un elenco di 11 corridori per quanto concerne la corsa dei professionisti e potendo gareggiare 8 il 30 settembre, appare evidente che Cassani voglia riservarsi un po’ di tempo per pensarci: Questi i nomi: Fabio Aru (UAE Team Emirates), Gianluca ...

L’Italia Under 21 non sbaglia : vittoria con il brivido contro l’Albania [FOTO] : 1/20 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Calcio : l’Italia Under21 cerca la vittoria contro l’Albania in amichevole per riscattare il ko in Slovacchia : Cancellare il 3-0 subito in Slovacchia e ripartite con una vittoria contro l’Albania. Questo è l’obiettivo dell’Italia Under21 di Calcio, che oggi alle 18.30 alla Sardegna Arena di Cagliari affronta l’Albania in amichevole. Si tratta di un altro test di preparazione per l’Europeo di categoria che si disputerà il prossimo anno e alla quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante. Gli azzurrini vogliono ...

Softball - Super 6 2018 : le convocate dell’Italia. Le nuove leve dell’Under 19 e Under 22 accanto alle big : Ci sarà anche l’Italia alla prima edizione del Super 6 di Hoofdorp, Olanda, dal 18 al 23 settembre prossimi. Il manager del Softball azzurro Enrico Obletter ha diramato la lista delle atlete che effettueranno il viaggio verso il nord dell’Europa. Obletter ha deciso di portare un mix di atlete reduci dai Mondiali in Giappone e di giovani che hanno ben figurato negli Europei Under 19 e Under 22, entrambi risultati vittoriosi per la ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Basket - l’Italia femminile Under 16 è campione d’Europa! : Basket, l’Italia femminile ha vinto l’Europeo under 16, le azzurre hanno superato in finale la Repubblica ceca L’Italia femminile di Basket è campione d’Europa under 16. Una vera e propria impresa delle giovani azzurre, partite in sordina e salite di livello nel corso dell’Europeo. In finale le italiane hanno battuto col punteggio di 60-52 la Repubblica Ceca, rientrata da -22 a -3. Si tratta della seconda ...

Ciclismo su Pista - Europei Juniores ed Under 23 : altri nove titoli per l’Italia a Aigle : titoli iridati al quartetto donne Juniores e a Gloria Scarsi (eliminazione jrs) – Secondo posto per il quartetto maschile e Vece-Fidanza-Manzoni nella velocità a squadre U23 Sono nove i titoli assegnati ieri a Aigle in occasione dei Campionati Europei Pista Under 23 e Juniores e le Nazionali azzurre riescono a mettersi al collo due titoli e due secondi posti, muovendo il medagliere e portandolo a 8 medaglie: cinque d’oro e tre di ...

Canoa slalom - Europei junior/Under23 Bratislava 2018 : l’Italia chiude con il bronzo di Flavio Micozzi : L’Italia chiude gli Europei junior/under23 di Canoa slalom con la medaglia di bronzo, nell’ultima giornata, di Flavio Micozzi. A Bratislava l’azzurrino infatti ottiene il terzo posto nel C1 maschile junior. Medaglia di legno invece per Francesca Malaguti, unica altra italiana in finale, nel K1 femminile junior. Fuori in semifinale gli ulteriori tre rappresentati del nostro Paese in acqua oggi. Nel C1 maschile junior Flavio ...