Una testata | le mani al collo | poi la violenza | un altro stupro terrorizza Milano

Lecce - litiga con i vicini e spara : 3 morti - Una ferita grave. L’uomo è stato fermato - contestata la premeditazione : Tre persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria seguita a un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento, nella tarda serata di venerdì. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni, e Maria Assunta Quarta, zia di Andrea. Padre e figlio sono morti sul colpo, mentre Quarta, raggiunta all’addome, è morta dopo essere stata ricoverata nell’ospedale ...

Douglas Costa : espulso per Una testata e uno sputo a Di Francesco : Cristiano Ronaldo stavolta non delude e si sblocca. Contro il Sassuolo segna i suoi primi due gol in Serie A

Marocco - entra in vigore Una (contestata) legge contro la violenza sulle donne : Approvata dal parlamento del Marocco lo scorso 14 febbraio, il provvedimento prevede pene più severe per chi commette vari tipi di crimini contro le donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Ma la legge non include lo stupro commesso dai mariti o la violenza coniugale, né definisce la violenza domestica.Continua a leggere

Napoli - spacca finestrino dell'auto dei carabinieri con Una testata : setto nasale rotto : Nelle ultime ore è stato diffuso sul web un filmato che mostra un episodio senza dubbio insolito. Il 47enne Gaetano Ciano era stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inmento ma, dopo essere entrato nella 'gazzella', ha rotto il finestrino con una testata, procurandosi la frattura del setto nasale [VIDEO]. L'episodio risale allo scorso 28 agosto. A mettere le manette a Ciano, originario di Massa di Somma, erano stati i carabinieri della ...

Terni : il capotreno gli chiede il biglietto - lui lo colpisce con Una testata : L’aggressore ha aggredito il capotreno che gli chiedeva il biglietto su un treno regionale partito da Firenze e diretto a Roma Tiburtina. Dopo l’episodio di violenza si è dato alla fuga, ma i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni.Continua a leggere

'Vieni a Ostia - ti do Una capocciata' - la testata di Spada protagonista di uno spot : Il decimo municipio di Roma Capitale ha scelto un accostamento piuttosto pericoloso per pubblicizzare i diversi eventi che costellano l'estate di Ostia. La scelta di ironizzare sulla testata data, lo scorso novembre, da Roberto Spada (reggente dell'omonimo clan malavitoso) al giornalista Rai Daniele Piervincenzi è stata giudicata da molti più che discutibile. E sui social è già scoppiata la polemica. "Vieni a Ostia, mo te la do una ...

