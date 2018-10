Una nuova incisione cambia la storia di Pompei

La nuova sciarpa cult firmata Fendi è uguale a Una vulva (e su Twitter spopola) : Eve Ensler e Gustave Courbet avrebbero probabilmente approvato. Touch of fur, la nuova sciarpa con pelo di volpe firmata Fendi è identica ad una vulva. Se ne sono accorti molti utenti di Twitter che hanno subito rilanciato sul web l’insolita sagoma finale del nuovo capo d’abbigliamento invernale del brand italiano di fashion luxury. Il nuovo oggetto dei desideri costa 850 euro e almeno fino a ieri si poteva acquistare online. Già perché le vulve ...

Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart - Il Conforto rivive in Una nuova versione : Il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart è Il Conforto. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - le clamorose intercettazioni incastrano Agnelli : “lo ha ammazzato”. Bianconeri nei guai - parte Una nuova Calciopoli : 1/7 ...

Pompei - Una nuova incisione cambia la data dell’eruzione del Vesuvio : Una clamorosa scoperta riscrive, almeno in parte, la storia della drammatica fine di Pompei. L'eruzione del Vesuvio che distrusse l'antica città romana affacciata sul golfo di Napoli, infatti, potrebbe essersi verificata non nel mese di agosto come si è sempre dato per certo fino ad oggi, bensì in ottobre.A supporto di questa nuova indicazione temporale vi è il ritrovamento, negli scavi del sito archeologico, di una iscrizione a carboncino ...

Formula E - ufficializzata Una nuova partnership con Heineken : Una partnership di cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedrà Heineken diventare Official Beer and Cider Partner dei campionati per veicoli elettrici su strade urbane Heineken e Formula E hanno raggiunto un accordo grazie al quale il brand Heineken diventa partner ufficiale dell’ABB FIA Formula E Championship. Una partnership di cinque anni che avrà inizio con la stagione 2018/2019 e vedrà Heineken diventare ...

Tumore del seno : scoperta Una nuova arma - colpisce il suo “motore” : Il gruppo del Centro per la genomica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Milano, con il sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca su Cancro, ha scoperto un’arma in grado di colpire il Tumore del seno controllando la crescita delle sue cellule staminali. I risultati sono stati pubblicati su “Oncogene“. La ricerca apre la strada a nuovi farmaci che potrebbero colpire selettivamente il “motore” ...

Xiaomi Mi MIX 3 si mostra in Una nuova immagine e sarà presentato il 25 ottobre : Sembra essere ormai tutto pronto per il lancio ufficiale di Xiaomi Mi MIX 3, smartphone protagonista di una nuova anticipazione L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 si mostra in una nuova immagine e sarà presentato il 25 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Denon AH-D9200 è Una nuova cuffia con padiglioni in bamboo e caratteristiche top : Denon AH-D9200 è una nuova cufficia di fascia alta, dedicata a chi desidera ascoltare la propria musica senza scendere a compromessi L'articolo Denon AH-D9200 è una nuova cuffia con padiglioni in bamboo e caratteristiche top proviene da TuttoAndroid.

Tensione alle stelle per l'arrivo dei migranti in via di Salone. CasaPound annuncia : "Sarà Una nuova Casale San Nicola" : Anche CasaPound , che a Rocca di Papa si era radunata attorno al Cas 'Mondo Migliore' per protestare , è entrata a gamba a tesa sulla questione. Oggi, infatti, da via Napoleone III è stato annunciato ...

“Due uomini non fanno Una madre” : nuova provocazione dei cattolici oscurantisti : Contro l'utero in affitto e la trascrizione dei figli delle coppie omosessuali nei registri anagrifici a Roma, Torino, Napoli e Milano la campagna pubblicitaria delle associazioni della galassia del tradizionalismo cattolico Generazione Famiglia e Provita Onlus, già negli scorsi mesi protagoniste di aggressive campagne mediatiche contro l'educazione sentimentale e di genere nelle scuole, e contro il diritto di scelta delle donne.Continua a ...

Stephen Hawking : "Nel futuro Una nuova specie di esseri umani modificati geneticamente ci farà estinguere" : Prima di morire, lo scorso 14 marzo, il grande scienziato Stephen Hawking aveva lanciato una fosca previsione sulle sorti dell'umanità. Nel futuro infatti, secondo Hawking, gli esseri umani verranno soppiantati da una versione migliorata di loro stessi grazie ai progressi dell'ingegneria genetica. Questi "nuovi uomini" saranno più intelligenti e capaci dei vecchi esseri umani e li sostituiranno in tutto."Una volta che questi ...

Una nuova grande esclusiva PS4 prima di PS5? Sony starebbe preparando un grosso annuncio : Considerando che il lancio di PS5 potrebbe essere quasi dietro l'angolo (2020 o meno probabile 2019), in pochi si aspettano delle grandi sorprese per PS4 e praticamente tutti suppongono che le esclusive di peso (tra cui Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part 2) siano già state annunciate.Un sales insider piuttosto conosciuto su ResetEra a quanto pare possiede però informazioni diverse da questo punto di vista. L'insider Benji ...

Formula E - Vandoorne impaziente : “non vedo l’ora di iniziare Una nuova avventura con il team HWA” : Al termine della stagione, Stoffel Vandoorne passerà in Formula E lasciando la McLaren dopo due anni Il belga Stoffel Vandoorne gareggerà in Formula E dopo la stagione di Formula Uno di quest’anno con la McLaren. Il 26enne pilota correrà con la HWA nel prossimo campionato della categoria 100% elettrica, al via a Riyad il 15 dicembre. L’annuncio è arrivato il giorno prima dell’inizio dei test pre-stagione a ...