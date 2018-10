Una | nessuna | centomila | l' identità visiva secondo Gianni Sinni

Fàbregas 'traditore' su FIFA : nessUna pietà dei tifosi dell'Arsenal : Certi amori non si scordano mai, figuratevi i tradimenti. Così la pensano i tifosi dell' Arsenal , casa di un giovane Cesc Fàbregas dal 2003 al 2011 prima di tornare dove tutto iniziò al Barcellona. ...

Def - Brunetta : “Da M5s e Lega nessUna flat tax ma kamasutra fiscale per finanziare follie del governo” : “Pace fiscale? La definizione è di Berlusconi, ma quella di Lega e M5s non sia più che cosa sia, se non non un vecchio tradizionale condono per fare un po’ di gettito e per finanziare, una tantum, le follie derivanti da questo flirt, fidanzamento, matrimonio tra Lega e Cinque Stelle”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale. Il parlamentare spiega: “La pace ...

Scuola : assessore Padova - non escluderemo nessUna famiglia straniera bisognosa : Padova, 15 ott. (AdnKronos) - "L'applicazione da parte della Regione Veneto di ulteriori requisiti oltre all'ISEE per ottenere il contributo regionale sull'acquisto dei testi scolastici per le famiglie straniere è un vero e proprio schiaffo al diritto fondamentale all'istruzione". Lo sottolinea l'as

Scuola : Gruppo Zaia - buono libri - nessUna discriminazione : Venezia, 15 ott. (AdnKronos) - “Il primo a discriminare è il Partito Democratico veneto, che vorrebbe gli italiani sobbarcati di autorizzazioni e documenti, e gli stranieri di eccezioni e proroghe. Noi sosteniamo che se una Legge c’è, la devono rispettare tutti”. Sono le affermazioni, affidate a una

Chiara Ferragni : nessUna crisi con Fedez. La dichiarazione : Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Arriva la smentita Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più famosa del momento. E’ inutile negarlo, ogni notizia riguardi uno dei diventa subito virale e fa il giro del mondo in qualche secondo. Dalla loro famosa proposta di matrimonio fino a giungere alla polemica riguardante la linea di bottiglie di acqua ideate da lei. Da qualche tempo, invece, il popolo del web sospettava che la coppia fosse in ...

A Brindisi appare uno striscione contro Francesco Tedesco - il carabiniere imputato nel caso Cucchi. "Infame - per te nessUna pietà" : Sono in corso a Brindisi le indagini della Digos per identificare gli autori di uno striscione offensivo contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel caso di Stefano Cucchi, che ha fatto rivelazioni importanti sulla responsabilità di due colleghi, rese note solo nei giorni scorsi.Lo striscione è comparso nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia De Gasperi, a Brindisi. Tedesco è originario della città ...

Fonti : NessUna ipotesi di abbassare soglia tagli superpensioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il Lombardia – Valverde fuori dalla top ten : “nessUna delusione! E’andata come mi aspettavo” : Delusione per Valverde dopo la prestazione a Il Lombardia? Le parole del campione del mondo Niente da fare, ieri, a Il Lombardia, per Alejandro Valverde: il campione del mondo di ciclismo, fresco di vittoria ad Innsbruck 2018, non è riuscito a lottare con i migliori per la vittoria e il podio della Classica delle Foglie morte, vinta da Thibaut Pinot dopo un bel duello con Vincenzo Nibali. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Se in un primo ...

Genoa - fonte su Piatek : “Molte richieste da top club ma nessUna trattativa” : Intervistata ai microfoni di “SportNews.eu”, una fonte autorevole ma che è voluta rimanere anonima, vicina al Genoa e a Piatek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante polacco: “nessuna trattativa in corso. Piatek ha molte richieste da parte di top club europei, non solo quelli italiani. Ad ora non c’è un prezzo, la valutazione alta, sarà […] L'articolo Genoa, fonte su Piatek: “Molte richieste ...

Senza nessUna pietà/ Su Rai 4 il film con Pierfrancesco Favino (oggi - 13 ottobre 2018) : Senza nessuna pietà, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, sabato 13 ottobre 2018. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Greta Scarano e Claudio Gioè. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:39:00 GMT)

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Nacra 15 completano le qualificazioni - nessUna regata di kiteboarding : La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto ...