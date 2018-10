Un treno passeggeri è deragliato in Marocco Le immagini

Scioperi treni a ottobre : possibili disagi per i passeggeri trenord e Italo : ottobre sara' un mese che vedra' due importanti Scioperi dei treni per i passeggeri delle societa' ferroviarie Trenord e Italo. Il primo sciopero è previsto nella prima settimana del prossimo mese e avra' per protagonisti i dipendenti di Italo. La seconda protesta, invece, è in calendario nella seconda parte del mese di ottobre e coinvolgera' i pendolari che si affidano ai treni Trenord. Lo sciopero di Italo sara' su scala nazionale, ...

Lo guardava mentre molestava i passeggeri : 18enne aggredito sul treno da un nordafricano : Un diciottenne è stato aggredito e picchiato da un nordafricano sul regionale Savona-Ventimiglia, nel pomeriggio, poco prima della stazione di Bordighera, in provincia di Imperia. Lo straniero è successivamente sceso dal treno, ma gli agenti della polizia ferroviaria sono riusciti a fermarlo, mentre cercava di dileguarsi su un autobus.La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto si apprende: il magrebino pare che stessa ...

Alstom - Germania : il primo treno al mondo alimentato a idrogeno in servizio passeggeri in Bassa Sassonia : ... ha commentato l'anteprima mondiale di Coradia iLinnt, festeggiata a Bremervörde in Bassa Sassonia da Alstom, uno dei più grandi produttori ferroviari europei, presenti il Ministro dell'Economia e ...

Alstom - Germania : il primo treno al mondo alimentato a idrogeno in servizio passeggeri in Bassa Sassonia : Coradia iLint di Alstom, ovvero il trasporto ferroviario 'privo di emissioni'. Un tassello importante della sfida per la salvaguardia dell'ambiente

Alstom - Germania : il primo treno al mondo alimentato a idrogeno in servizio passeggeri in Bassa Sassonia : ... ha commentato l'anteprima mondiale di Coradia iLinnt, festeggiata a Bremervörde in Bassa Sassonia da Alstom, uno dei più grandi produttori ferroviari europei, presenti il Ministro dell'Economia e ...

treno deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma : paura tra i 150 passeggeri a bordo : Treno deragliato sulla Viterbo-Orte-Roma . La motrice del regionale 7569, partito alle 6,08 dal capoluogo della Tuscia, è uscita dai binari questa mattina poco dopo la stazione di Zepponami, nel ...

treno deraglia sulla Viterbo-Orte-Roma : paura tra i 150 passeggeri a bordo : Treno deragliato sulla Viterbo-Orte-Roma. La motrice del regionale 7569, partito alle 6,08 dal capoluogo della Tuscia, è uscita dai binari questa mattina poco dopo la stazione di Zepponami, nel comune di Montefiascone. --Tanta paura tra i circa 150 pendolari a bordo, treni cancellati e ritardi di oltre 80 minuti sulla linea. Insomma, un'altra gionata nera per i viaggiatori viterbesi."Circolazione ferroviaria sospesa dalle 6,25 fra Montefiascone ...

Lodi - treno Italo si guasta sulla linea dell'Alta Velocità. I passeggeri : "Bloccati da ore senza aria condizionata" : Il convoglio è fermo dalle 16.13. Rallentati anche i Freccia Rossa: "Disagi per i nostri passeggeri dipendono da altra impresa ferroviaria"

L'annuncio 'razzista' - parla la capotreno : 'Volevo difendere i passeggeri' : La capotreno di Trenord, responsabile di quelL'annuncio definito razzista, ha fatto sapere i motivi del suo gesto tramite i suoi colleghi. C'è esasperazione, hanno dichiarato i colleghi della donna. Si è trattato dunque di uno sfogo che però potrebbe costarle caro: l'azienda sta valutando un'azione sanzionatoria se non addirittura il licenziamento. La capotreno lamenta le pessime condizioni in cui lavora La frase della dipendente contro i ...

treno bloccato per un guasto : 400 passeggeri per ore senza aria condizionata alle porte di Roma : Riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Su questa linea circa 400 passeggeri sono stati bloccati per 4 ore vicino alla stazione ...

treno bloccato per un guasto : 400 passeggeri per 4 ore senza aria condizionata alle porte di Roma : Riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Su questa linea circa 400 passeggeri sono stati bloccati per 4 ore vicino alla stazione ...

treno fermo a Pomezia per un guasto - 400 passeggeri bloccati su un convoglio vicino Roma : Circa 400 passeggeri sono bloccati da 4 pre vicino alla stazione di Santa Palomba, nei pressi di Pomezia, per un guasto alla linea elettrica della linea regionale FL8. A quanto riferito, sono a bordo ...

La capotreno di trenord - autrice dell'annuncio shock : "Ho solo difeso i miei passeggeri" : "Ero sotto pressione, è stato il gesto estremo di una situazione al limite. C'è esasperazione per la presenza di gruppi di rom sul treno, quell'annuncio l'ho fatto per difendere i miei passeggeri". Si difende con queste parole la capotreno di Trenord, autrice dell'annuncio shock pronunciato a bordo del convoglio che viaggiava sulla tratta Milano-Cremona. La dipendente, di cui non è stato reso noto il nome, ha utilizzato gli ...

«Zingari scendete - avete rotto i c...» - l'annuncio choc sul treno a Cremona : aperta inchiesta. Salvini : pensiamo ai passeggeri : «I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. scendete perché avete rotto. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i...