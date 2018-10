Un paese che non vuol crescere

Manovra - Juncker : deroghe inaccettabili Salvini : «Ci vogliono paese di conquista» Tagli ai vitalizi - sì anche dal Senato : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

I tre peccati che possono sfasciare il belpaese : La vulgata più stravagante sull'economia, intesa come gioco a somma zero, riguarda il sistema pensionistico. La scuola di pensiero imperante sostiene questa straordinaria , !, equazione: più ...

Vinicio Marchioni torna all università 'L unica guerra che riconosco è quella contro l ignoranza di questo paese' : ROMA - Vincio Marchioni si è diplomato nel 2000 alla Libera Accademia dello spettacolo a Roma. Dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo dell'università La Sapienza ...

Torna a Riccione Ciocopaese - ecco le modifiche e viabilità e parcheggi : Dal 12 al 14 ottobre vie del quartiere saranno invase ancora una volta da ciocostands, eventi a tema, laboratori e spettacoli, e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al ...

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

Bosnia : Mogherini e Hahn - voto sereno e ordinato - autorità politiche conducano paese verso l'Ue : Lo scrivono l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario Ue per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. "...

Il paese della Sera - Michela Murgia firma copertina nuovo numero : "Esiste un mondo abitato da donne e da uomini dove però solo questi ultimi possono raccontare la politica e l'economia. Non è ai confini della galassia: è l'Italia, dove il livello di marginalità dell'opinione delle donne sui temi che fanno dibattito in una democrazia sana è altissimo". Così la scrittrice ...

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere questo governo che fa del male al paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Roma - la cultura in piazza. Attori - cantanti - archeologi e restauratori : “Senza di noi paese non ha futuro” : Margherita e Marta fanno parte dell’Orchestra dell’Opera di Roma. Caterina e Laura del Coro del teatro Regio di Torino. Max del teatro lirico di Cagliari. Chiara e Patrizia del coro dell’Arena di Verona. Ma ci sono anche Alessandro e Susanna, che fanno gli archeologi. Livia e Marco, restauratori e Ludovica e Sandra, attrici. Margherita e Paolo sono guide turistiche. Sono loro i protagonisti della manifestazione per la cultura e ...

A Riace anche Zerocalcare : arresto Lucano indica clima del paese : Riace, 6 ott., askanews, - anche il fumettista Zerocalcare a Riace per sostenere Mimmo Lucano, il sindaco del paesino calabrese modello di accoglienza per i migranti, arrestato per favoreggiamento ...

Nobel per la pace 2018 - “l’uomo che ripara le donne” nel paese con almeno 200mila stupri in 12 anni di guerra : Noto in tutto il mondo come l’“uomo che ripara le donne”, titolo di una fortunata biografia scritta dalla giornalista belga Colette Braeckman, Denis Mukwege è molto più che un affermato ginecologo congolese. Insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio Sakharov 2014, il dott. Mukwege cura da anni le donne vittime di violenza sessuale a Bukavu, capoluogo della martoriata provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica ...

«Mimmo u’Curdu» - che ripopolò un paese con gli immigrati e finì tra Bill Gates e la Merkel : Mimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e il modello RiaceMimmo Lucano e ...

Un paese a trazione elettrica La scommessa di Enel X : «Siamo il futuro dei trasporti Anche i costi sono crollati» : View Larger Image Un Paese a trazione elettrica La scommessa di Enel X: «Siamo il futuro dei trasporti Anche i costi sono crollati» In Italia le cose si muovono, ma perché siamo così in ritardo? «C'è ...

Volley - Mondiali 2018 : l’apoteosi della Polonia - la festa bis di un paese che trionfa nel suo sport nazionale. E ora arriva Leon : biancorossi imbattibili? : Vincere il Mondiale in quello che è il proprio sport nazionale è la massima goduria, la sensazione più paradisiaca per un tifoso, un’emozione che pervade un intero Paese, che lo unisce in tutto e per tutto in un abbraccio collettivo che non ha eguali. L’Italia si ricorda molto bene quando ha trionfato a Berlino 2006 e Madrid 1982 con la squadra di calcio, cartoline indelebili nella nostra storia, immagini che hanno segnato ...