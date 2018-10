Un mondo senza semafori? Ford studia come fare dialogare fra loro le automobili : Grazie alle tecnologie che fanno dialogare le auto tra loro, come quella in fase di sperimentazione proprio in questi giorni, immaginiamo un mondo in cui i veicoli siano più consapevoli l'uno dell'...

Pirozzi : "Bene presenza mondo del lavoro a Tennis&Friends" : "Qui oggi c'è anche il lavoro: Unindistria, Federmanager, ed è importante mettere all'attenzione di questo Paese le migliori espressioni. Noi siamo un grande Paese, ma a volte ce ne dimentichiamo. Se ...

Melania senza filtri ora si racconta in tv : "Sono la persona più bullizzata al mondo" : 'Posso dire che sono la persona più bullizzata al mondo', spiega durante l'intervista dal titolo Being Melania - The First Lady, che andrà in onda stasera su Abc News: 'O almeno tra le più bullizzate,...

Diciannove ore "in cielo" (senza scali) : debutta il volo diretto più lungo del mondo : L'Airbus della Singapore Airlines collegherà lo scalo asiatico con New York: 16.700 chilometri: come passare il tempo a...

Croazia - il ct Dalic : “Modric il migliore al mondo - ma senza Mandzukic…” : Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport riguardo la propria Nazionale e l’impiego dei giocatori. Il ct ha iniziato parlando di Mandzukic, ritirato dalla Nazionale croata dopo la finale Mondiale persa: “L’addio di Mandzukic? Sono molto dispiaciuto, forse ha pensato di avere raggiunto il sogno e di non […] L'articolo Croazia, il ct Dalic: “Modric il migliore al ...

Olimpiadi giovanili : cerimonia d'apertura in città - il mondo senza confini : Mercoledì ci dicono di non perdere questa specie di mappamondo a cavallo che andrà in scena in uno dei campi più belli del mondo, quello del quartiere Palermo. tango e orgoglio - La cerimonia è ...

Il giro del mondo senza prendere l'aereo. 'Così vogliamo vivere i nostri vent'anni' : Nicole e Pietro , rispettivamente 20 e 23 anni, partiranno il 25 ottobre da Venezia per arrivare in Indonesia via terra

Sidoli (Philip Morris) : “Stiamo progettando un mondo senza fumo” : Al Digital Summit 2018 di Capri, Eugenio Sidoli, Presidente e Amministratore delegato Philip Morris Italia, ha spiegato come le nuove tecnologie e l’elettronica siano alla base di un rinnovamento radicale per l’azienda: "Stiamo progettando un mondo senza fumo".

Sanità - Oms : “2.3 miliardi nel mondo senza servizi igienici - servono più fondi” : E’ impressionante il numero di persone che, ancora oggi, non ha accesso a servizi igienico-sanitari di base. Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si tratta di qualcosa come 2,3 miliardi di persone, una situazione che li espone a seri rischi per la salute. Ebbene, occorrono più investimenti per colmare questo gap e garantire a tutti l’accesso ai servizi igienico-sanitari. L’Oms lancia oggi le nuove linee ...

Un mondo senza Zanzare - gli studi nel mondo [e gli effetti collaterali] : E’ da un po’ che negli ambienti scientifici si parla in uno studio fatto da un Ricercatore italiano in forze presso l’istituto di parassitologia molecolare dell’Imperial College di Londra. Eliminare le Zanzare dal pianeta. Ad un primo ascolto sembrerebbe una proposta fantasiosa. L’assenza di una specie animale dal pianeta, potrebbe comportare ricadute – talvolta – inimmaginabili per intere razze animali, o ...

Puliamo il mondo 2018 Lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati : Si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell'economia ...

Ecco il miele tra i più rari del mondo prodotto dall'ape senza pungiglione Ecco il miele tra i più rari del mondo prodotto dall'ape senza pungiglione - : In Brasile esistono più di 300 razze di api senza pungiglione, una di queste è l'ape canudo, molto importante soprattutto per la tribù dei Sateré-Mawé. Questo insetto minuscolo, infatti, è il ...

La première di American Horror Story Apocalypse segna la fine del mondo conosciuto senza zombie e angeli : American Horror Story Apocalypse ha ufficialmente iniziato la sua corsa mercoledì sera negli Usa con la messa in onda della première dell'attesa, nuova stagione. Il pubblico della serie è tornato davanti al televisore per l'annunciato crossover tra Murder House e Coven ma farà meglio a mettersi comodo perché quello che si è presentata davanti ai suoi occhi è solo la fine del mondo conosciuto. Niente zombie o angeli, diavoli o vampiri, una bomba ...

L’unico posto al mondo senza ratti : La grande provincia canadese dell'Alberta combatte dagli anni Cinquanta una guerra totale – «senza fare prigionieri» – e ora sembra averla vinta The post L’unico posto al mondo senza ratti appeared first on Il Post.