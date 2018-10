Un milione di firme per chiedere all’UE di abolire l’allevamento in gabbia

fanpage

(Di martedì 16 ottobre 2018) È stata presentata e inaugurata alla Camera dei Deputati la mostra che descrive la campagna europea "End the Cage Age", movimento per l'abolizione dell'utilizzo delle gabbie negli allevamenti intensivi. La coalizione unisce più di 130 associazioni di tutta l'Unione europea, 19 solo in Italia. Il taglio del nastro è stato fatto dal ministro della Salute Giulia Grillo, ma sono intervenute, oltre ai promotori, altre forze politiche a sostegno: l'eurodeputata Eleonora Evi, la deputata Ilaria Fontana e la senatrice Loredana De Pretis.