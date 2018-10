Ufficiale il Montblanc Summit 2 | il primo smartwatch con Snapdragon Wear 3100

optimaitalia

(Di martedì 16 ottobre 2018) Adesso èil2, ilequipaggiato con il processore, che sta attraendo non poca curiosità tra gli appassionati. Il wereable ha un display AMOLED da 1.2 pollici, con risoluzione di 390 x 390 pixel a 327dpi (protetto da un vetro in cristallo di zaffiro). All'interno 1GB di RAM, 8GB di storage interno, una batteria da 340mAh, il cardiofrequenzimetro, ed alcuni altri sensori (prossimità, microfono e barometro).Non mancano le connettività NFC, Bluetooth 4.2, GPS e Wi-Fi. Lo spessore del2 è di 14.4mm, ed il diametro di 42mm. Pregevole la cassa, realizzato in acciaio inossidabile, acciaio inossidabile nero DLC oppure in titanio. Il fondello è prodotto in vetro e resina in fibra di vetro, mentre il cinturino, da 22mm ed intercambiabile, sono in numero di 11, misti in pelle, nylon e 'milanese'.Potrete ...