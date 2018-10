UFC – Quando tornerà a combattere Conor McGregor? Coach John Kavanagh fissa due date : Coach John Kavanagh ha fissato due possibili date per il ritorno nella gabbia UFC di Conor McGregor: l’irlandese attende di sapere l’esito della squalifica di Khabib Nurmagomedov e poi chiedere il rematch La sconfitta di UFC 229 ha costretto Conor McGregor a tornare a casa con le ossa rotte. Il ritorno in pompa magna del fighter irlandese, dopo quasi due anni di assenza dalla gabbia UFC, si è concluso con una sottomissione nel ...