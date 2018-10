“Ue fermi allevamenti in gabbia” Petizione di 130 associazioni punta a un milione di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Unaeuropea per mettere fine all’era delle gabbie neglidi animali perché sono “una crudeltà gratuita, una barbarie istituzionalizzata e anacronistica”. Ma anche e soprattutto una questione di salute. Per questo è stata lanciata martedì 16 ottobre alla Camera dei Deputati la campagna italiana di End the Cage age, iniziativa di cittadini europei che chiedono a Bruxelles di archiviare per sempre l’ingabbiamento a cui sono costretti oltre 300 milioni di animali in Europa. Una raccolta firme che coinvolge una cordata di oltre 130in 24 paesi Ue. Solo in Italia sono 19 leanimaliste e non che hanno aderito a quella che gli organizzatori definiscono “la più grande coalizione mai riunitasi per un’iniziativa europea di cittadini”. L’ICE ha raccolto oltre 100.000 firme ad un mese dal lancio a Bruxelles. L’obiettivo è raggiungere undi ...