Ue | Conte chiede più impegno sui migranti E sulla manovra | ' Dialogo ma stop austerity'

Migranti : Conte - domani chiederò chiarimenti a Macron su Claviere : "L'episodio degli agenti della gendarmeria francese che hanno sconfinato per riportare in Italia due Migranti lascia letteralmente sconcertati. E preoccupano le notizie di altri episodi simili che potrebbero essersi verificati in passato". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook. "Domani partirò per Bruxelles, per la riunione del Consiglio europeo, e avrò un incontro con ...

Manovra - Conte chiede tempo : 'Su pressione fiscale c'è da lavorare' - : Si apre una settimana di scadenza importanti per il governo che deve discutere ancora alcuni punti centrali della legge di Bilancio prima di inviare la bozza a Bruxelles. Tra gli snodi più discussi la ...

Cucchi - Conte 'Chiederò sempre scusa per agenti che si comportano male' : 'Ogni volta che un pubblico ufficiale, che rappresenta lo Stato, si comporterà male e anziché proteggere un cittadino verrà meno ai suoi doveri io chiederò scusa a nome dello Stato'. Il presidente del ...

Cucchi - Conte : “Non ho chiamato Ilaria. Ogni volta che un pubblico ufficiale sbaglierà chiederò scusa per conto dello Stato” : “Le verità che stanno emergendo dipingo una quadro ancora più grave, in quanto il fatto è stato commesso da agenti che portavano la divisa dello Stato italiano, chi ha sbagliato dovrà pagare”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, intervistato a margine dell’evento organizzato dalla Protezione Civile dal titolo “Io non rischio”. L'articolo Cucchi, Conte: “Non ho chiamato Ilaria. Ogni ...

Stretta su richiedenti asilo - ma non solo. Ecco i Contenuti del dl sicurezza : Previsto anche il Daspo negli ospedali con l'allontanamento forzato di chi aggredirà o impedirà il lavoro di medici e infermieri -

Conte chiede ai "mercati" di pazientare ma lo spread condanna l'Italia : Parla il premier per calmare i mercati ma la Borsa va giù: ecco quali sono i rischi per banche e conti correnti se dovesse...

Manovra - M5s chiede deficit al 2 - 4% - la Lega valuta. Conte : numeri? Domani dopo il CdM : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Dopo l’audio di Casalino il Pd chiede le sue dimissioni : “Indegno - Conte lo allontani” : Dopo la pubblicazione dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef nel caso in cui non trovino le risorse per il reddito di cittadinanza, il Pd chiede le dimissioni del portavoce di Giuseppe Conte: "Sono parole inaudite", "da Casalino l'arroganza del potere", "Conte allontani questa gente indegna".Continua a leggere

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal Governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...

