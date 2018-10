Ue | Conte a Juncker | ' La manovra è solida e strutturata'

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Manovra - telefonata tra Conte e Juncker dopo l'attacco : "Dall'Italia deroghe inaccettabili" : Colloquio telefonico in serata tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker: oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Il presidente della Commissione Ue aveva pesantemente criticato Roma. Immediata la replica di Di Maio.

Conte rassicura Juncker : 'Mavovra solida e strutturata - deficit per la crescita' : Colloquio telefonico tra il premier, Giuseppe Conte , e il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker : oggetto della conversazione la Manovra varata dal governo. Conte ha ribadito a Juncker ...

Ue : concordata telefonata tra Juncker e Conte in serata : Una telefonata del presidente della commissione europea Jean Claude Juncker e il capo del governo italiano, Giuseppe Conte, è stata concordata per questi minuti. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari. Oggi Juncker ha chiesto all'Italia di rispettare la parola sugli obiettivi di bilancio 2019. E ha sottolineato che accettare tutto quello che il governo propone significherebbe avere reazioni violente di altri ...

Juncker : “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i Contenuti ma solo i saldi” : Juncker: “Deviazione Italia inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi” A poche ore dall’arrivo a Bruxelles della Legge di Bilancio Italiana, il presidente della Commissione Ue ha anticipato le sue mosse in un incontro con la stampa audiovisiva: “Deviazione Italia sarebbe inaccettabile. Non mi interessano i contenuti ma solo i saldi”. Dura replica del vicepremier: “Dica chi davvero prende decisioni in ...

VERTICE UE - Conte “BASTA AUSTERITY”/ Ultime notizie - Juncker “Deviazione Italia inaccettabile” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “BASTA austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:00:00 GMT)

Manovra - Conte a Ue : 'Basta austerity'. Juncker : 'Deviazione inaccettabile' : Il premier italiano illustra la linea in Senato, in vista del Consiglio europeo di giovedì prossimo, ma assicura: 'andiamo a Bruxelles per dialogare senza pregiudizi' - "Se accettassimo tutto quello ...

Manovra : Juncker - "Se la accettassimo reazioni virulente da altri Paesi"/ Vertice Ue - telefonata con Conte : Vertice Ue, Conte “Dialogo su Manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del Premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:05:00 GMT)

La Troika contro il Def. Juncker : 'Italia non rispetta i patti'. Conte : no modifiche : Offensiva concentrico di Fmi, Bce e Commissione europea a pochi giorni dal suo approdo a Bruxelles. Ma il premier tiene il punto ed esclude stravolgimenti significativi -

"L'Ue non rovescia i governi". Ma juncker si prepara già a bocciare Conte & Co : "Esamineremo il progetto di bilancio 2019 tra il 15 ottobre e la fine di novembre senza collera e senza parzialità". In una intervista a Le Monde il presidente della Commissione, Jean-Claude juncker, rimette l'Italia al centro del dibattito europeo lanciando avvertimenti sibillini al governo Conte. prima di far parlare le carte bollate, però, aspetta che gli arrivi sul tavolo il documento definitivo della manovra economica. Stando, però, alle ...

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

