Uccidere il giornalista Khashoggi è stato peggio che un crimine

internazionale

: L'ufficiale di intelligence che ha condotto l'interrogatorio era 'un amico del principe'. Lo 007 si sarebbe spinto… - cjmimun : L'ufficiale di intelligence che ha condotto l'interrogatorio era 'un amico del principe'. Lo 007 si sarebbe spinto… - paladinoitalian : @mariocalabresi @m_crosetti ma credo di essermi sbagliato, mi scusi, è solo omonimia, ma non la morte, quella c'è e… - real_fabristol : La cosa più bella è che è bastato uccidere un loro giornalista per far indignare i media mentre le decine di miglia… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Se gli stranieri non vorranno o non potranno far cadere Mohammad bin Salman, probabilmente ci penserà la sua stessa famiglia. Leggi