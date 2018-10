Ubriaca dà una testata a una poliziotta | “Vi porto dalla D’Urso a Pomeriggio 5” | arrestata

Si Ubriaca e vomita sulla propria auto - Lloris stangato dal tribunale di Londra : patente ritirata e 50.000 sterline di multa : Il portiere francese non potrà guidare per i prossimi venti mesi, questa è la condanna di un giudice inglese per guida in stato di ebrezza Il portiere Hugo Lloris, capitano della nazionale francese che ha vinto la Coppa del mondo a luglio, è stato condannato da un giudice per guida in stato di ebrezza e non potrà guidare per i prossimi 20 mesi. Il tribunale di Londra ha anche imposto al giocatore del Tottenham una multa di 50.000 ...