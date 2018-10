U2 a Milano | quattro serate di coinvolgimento totale

Milano. Quattro incontri per allenarsi a essere felici : si inizia oggi : allenarsi ad essere felici in palestra. E’ la proposta che il Municipio 3 ha deciso di rivolgere ai bambini di

Una muraglia alta quattro metri contro lo spaccio di eroina a Milano : Nessuno protesterà per queste mastodontiche lastre, alte quattro metri, erette su fondamenta di cemento, che ieri pomeriggio gli operai fissavano con i tondini d'acciaio: a vederle da lontano, quelle ...

Giani : "Abbiamo un grande potenziale. Milano se la giocherà con le quattro big" : L'esperienza c'è, la voglia di emergere anche. Manca solo la piena consapevolezza nei propri mezzi, da trasmettere con la sagacia di chi è stato un campione in campo e fuori. Andrea Giani è pronto a trascinare la Powervolley Milano il più in alto possibile; nessuno vuole parlare di scudetto, ma il progetto del presidente Lucio Fusaro è ambizioso: "E comunque sarà un campionato duro per tutti - ammette coach Giani, al secondo anno sulla panchina ...

“Non porti il velo - vivi nel peccato” : rissa a Milano/ Ultime notizie : quattro feriti - tutti arrestati : “Non porti il velo, vivi nel peccato”: rissa a Milano. quattro feriti, tutti arrestati: insulti a una donna dal custode di uno stabile, la reazione è violenta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Milano - "Non porti il velo e vivi nel peccato" : rissa con quattro feriti. Tutti arrestati : Il custode di uno stabile in zona viale Monza ha insultato una 34enne italiana fidanzata con un egiziano. Il compagno ha risposto a pugni e calci e ha estratto un coltello. Colpiti anche il fratello e un amico del custode

Parte il tour #SostieneMilano : quattro nuovi spazi nei quartieri : spazi a disposizione dei quartieri, nuovi servizi di prossimità e una rete sempre più fitta di sostegno ai cittadini. Parte

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : le quattro partecipanti ai raggi X. Milano sfida Trento - Torino e Brescia : Nel weekend si assegna il primo trofeo dell’anno del Basket italiao. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si disputa la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Andiamo ad analizzare le contendenti. A|X ARMANI EXCHANGE Milano: è la squadra favorita. I campioni d’Italia puntano alla loro terza Supercoppa consecutiva. Questa ...

Incidente alla Lamina di Milano : risarcite le famiglie di tre dei quattro operai morti in fabbrica : Il titolare in attesa dell'udienza preliminare. E' sotto inchiesta per omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione della normativa in materia di sicurezza

Street Show Quattroruote - La passione per lauto conquista Milano : Uninfilata di oltre 80 modelli di auto di ogni genere, tantissime novità appena presentate, tutte da vedere e da toccare con mano. Allo Street Show Quattroruote, in programma domenica 16 settembre a Milano, ci sarà tutto il meglio del mercato automobilistico. Una vera festa per gli appassionati, aperta a tutti e con ingresso libero, che, sulla distanza di un miglio esatto (1,6 km) di corso Buenos Aires, potranno soddisfare la propria curiosità. ...

Quattrodicenne muore a Milano : ipotesi folle gioco suicida sul web : Ci sarebbe un folle gioco dietro il suicidio di un quattordicenne a Milano lo scorso 6 settembre. L'adolescente si sarebbe impiccato al proprio letto a castello per partecipare a blackout , un gioco ...

Rita Dalla Chiesa : 'Per mio padre quattro cerimonie a Milano e nessuna a Roma' : Pensieri notturni che trasudano amarezza per Rita Dalla Chiesa , a poche ore dalle commemorazioni per l'anniversario del padre, il generale dei carabinieri e prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla ...