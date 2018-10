Tutti a scuola già a tre anni | ' A quell' età si impara di più'

Tutti a scuola di tedesco con i corsi organizzati da Acit : Tali certificati sono riconosciuti e apprezzati in Italia e all'estero nell'ambito dell'economia, del commercio, del turismo oltre che ai fini degli studi universitari. Per informazioni e iscrizioni: ...

Tutti a scuola - Sergio Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : "Conduttore entusiasta e sensibile" : Un omaggio sincero che ha generato la commozione e l’applauso scrosciante da parte dei presenti. Sergio Mattarella ha ricordato Fabrizio Frizzi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018-2019."Desidero ricordare Fabrizio Frizzi, che per molti anni è stato conduttore entusiasta e sensibile di questa festa", ha detto il Capo dello Stato intervenendo a Portoferraio, sull'isola d'Elba.prosegui la letturaTutti a scuola, ...

"Tutti a Scuola" - all'inaugurazione del nuovo anno scolastico all'Isola d'Elba presente il Pietro Novelli : "Tutti a Scuola" è lo slogan di quest'anno, che vedrà la partecipazione di circa 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, insieme a personalità del mondo della cultura, dello sport e dello ...

Rai1 - Tutti a scuola con Claudia Gerini e Flavio Insinna : Appuntamento su Rai1 con “Tutti a scuola”, la cerimonia di inaugurazione tenuta dal Presidente della Repubblica Mattarella per l’inizio dell’anno scolastico Suona la campanella e riprende la scuola. Per celebrare questo importantissimo momento, la Rai trasmetterà in diretta su Rai1 la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2018/2019 nel programma “Tutti a scuola“. Scopriamo di cosa si ...

SCUOLA/ Dati Ocse 2018 - Tutti i numeri di un paese bloccato : Martedì è stato presentato a Roma l'ultimo rapporto Oecd "Education at a glance" per l'Italia. Rimaniamo purtroppo stazionari, con alcune perle negative. LUISA RIBOLZI(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Bonus merito, la brutta fine di una buona idea, di R. ViciniSCUOLA/ La prima lezione (ai prof) di C.S. Lewis per cominciare bene, di G. Zappa

Primo giorno di scuola 2018/ Date di inizio e auguri dai social : Tutti i consigli per partire al meglio! : Primo giorno di scuola 2018: ultime notizie, Date di inizio e auguri dai social. tutti i consigli per combattere l'ansia e la depressione dell'estate finita: occhio ai nuovi prof..(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 13:08:00 GMT)

SCUOLA/ Autonomia - concessione - buoni per Tutti : l'unica via per salvare il sistema : Le ricette di Bussetti appaiono palliativi e il sistema-SCUOLA procede a passo lento ma continuo verso il collasso. La proposta di Boldrin andrebbe ripresa e attuata. MARCO LEPORE(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Personale, cattedre, concorsi: l'agenda seria di cui Bussetti non parla, di A. IndinimeoSCUOLA/ Bussetti, il finto rivoluzionario che realizza il programma di Renzi, di M. Monti

Inizio scuola tra caos vaccini e carenza di docenti. Tutti i nodi : Iniziano le scuole nella provincia di Bolzano e, nei prossimi giorni, a catena, nelle altre regioni. I nodi da risolvere però sono ancora tanti: dai vaccini alla carenza di docenti e presidi. Il nuovo ...

SCUOLA - CONCORSO DOCENTI ABILITATI APERTO A Tutti I LAUREATI/ Atti a Consulta : CDS "disparità di trattamento" : SCUOLA, CONCORSO precari “ABILITATI”: Atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:57:00 GMT)

Ricomincia la scuola - andiamoci senza zaino e con diari uguali per Tutti : Mancano poche settimane per l’inizio della scuola. Zaini nuovi fiammanti, astucci all’ultima moda, diari diari all’ultima moda, legati ai beniamini dei cartoni animati e delle serie TV, quaderni a go-go, pubblicità che impazza, per non parlare della valanga dei libri di testo che cambiano troppo spesso e che si usano troppo poco. Secondo i calcoli di Federconsumatori, quest’anno costerà intorno ai 526 euro il corredo ...