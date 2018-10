Turchia | Arda Turan rinviato a giudizio | rischia 12 anni di carcere

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Triste epilogo per, il calciatore turco è statoper aggressione e molestie nei confronti del cantante Berkay, dopo la rissa avvenuta la settimana scorsa in un locale di Istanbul.Sempre al di sopra delle righe la carriera del talento turco, esploso giovanissimo nel Galatasaray di Fatih Terim. Si impone nell'Atletico Madrid di Simeone, esperienza che gli vale il passaggio al Barcellona per 36 milioni di euro, senza mai trovare feeling con Messi e compagni. Due campionati in mezzo in blaugrana prima del ritorno in patria all'Istanbul Basaksehir, dove comincia il suo declino. Nel maggio scorso arriva la squalifica record di 16 turni dopo aver spintonato un gulinee, reo di non aver fischiato un fallo ai suoi d.Una carriera di eccessi dentro e fuori dal campo fino all'ultimo episodio della settimana scorsa,si trovava in un locale di Istanbul ...