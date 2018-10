Tumori | le diete ricche di olio di pesce potrebbero aiutare a combattere il cancro al

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Gli acidi grassi omega-3, come quelli contenuti nell’disoffocare la crescita e la diffusione delle cellule del tumore al seno nei topi, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Clinical & Experimental Metastasis. Secondo l’autrice, Saraswoti Khadge dell’University of Nebraska Medical Centre, gli acidi grassi impedivano alle cellule tumorali di diffondersi ad altri organi. I ricercatori ipotizzano che questo possa essere dovuto al modo in cui gli acidi grassi omega-3 supportano il sistema immunitario e quello antinfiammatorio del corpo. Due gruppi di femmine adulte di topi sono stati nutriti con una dieta liquida in cui la quantità di calorie e grassi era la stessa. L’unica differenza era rappresentata dal fatto che una dieta conteneva oli vegetali ricchi di grassi polinsaturi omega-6, mentre l’altra contenevadiricco di acidi grassi ...