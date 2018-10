Tumori | 2 500 nuovi carcinomi a cellule di Merkel l’anno in Ue | 230 in Italia

meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: 2.500 nuovi carcinomi a cellule Merkel l'anno in Ue, 230 in Italia - serenel14278447 : RT @Adnkronos: 2.500 nuovi carcinomi a cellule Merkel l'anno in Ue, 230 in Italia - GoSalute : Tumori: 2.500 nuovi carcinomi a cellule Merkel l'anno in Ue, 230 in Italia -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Trenta volte più raro del melanoma (14.000 casi l’anno in), il carcinoma adi(Mcc) è una forma di tumore della pelle che colpisce, secondo le stime, 228 persone ogni anno nel nostro Paese, 2.500 in tutta Europa, il 5-12% in forma metastatica. Risulta purtroppo fatale in circa 1 paziente su 3: si tratta infatti di una forma di cancro che, pur non essendo diffusa come altre patologie oncologiche, ha il più delle volte un esito sfavorevole. Ora, dopo Germania e Regno Unito, avelumab, la prima immunoterapia approvata per questo tumore della cute, arriva nel nostro Paese a supporto dei pazienti che ne sono affetti, come ricordato in una conferenza stampa oggi al palazzo dell’Informazione a Roma. Il Mcc colpisce solitamente soggetti di sesso maschile di età superiore ai 50 anni. Si manifesta con un nodulo cutaneo indolore di colore rosa, rosso e/o bluastro ...