Tumore del seno | scoperta una nuova arma | colpisce il suo “motore”

Usa - senza occhio e naso a causa del Tumore - la cameriera lo caccia : 'Spaventi i clienti' : Una vicenda senza dubbio grave e al contempo triste si è consumata negli Usa, precisamente in South Carolina, dove un uomo di sessantacinque anni, Kirby Evans, oltre a dover fare i conti con un tumore [VIDEO]che gli ha fatto perdere il naso e un occhio stravolgendo completamente il suo viso, segnandolo profondamente, si è dovuto sentire umiliato anche dalla cameriera di un negozio che lo ha invitato ad uscire dal locale perché il suo aspetto ...

Pensavano avesse un eczema ma era un Tumore del sistema linfatico : a 24 anni lotta per la vita : La storia di Kaiser Khan, studente oggi 25enne, a cui tre anni fa è stato diagnosticato un eczema, che dopo alcuni mesi si è scoperto essere un Linfoma di Hodgkin che avrebbe potuto ucciderlo. Sottoposto a dodici cicli di chemioterapia, oggi il suo tumore si è ridotto: "Per me ogni giorno vissuto in più è una benedizione e voglio condividere la mia storia con tutti affinché nessuno soffra quello che ho patito io". .--Per ben 17 mesi il ...

Tumore della prostata : arriva anche in Italia una nuova chirurgia laser : A Riccione, al Congresso della Società Italiana di Urologia, sono state illustrate le principali caratteristiche della “chirurgia focale“: una sorveglianza quattro volte più attiva nei tumori della prostata allo stadio iniziale e con parametri pronostici favorevoli; una terapia fotodinamica, innovativa e mininvasiva, che tramite un laser non termico e a bassa potenza, brucia fino a necrotizzare, le cellule tumorali senza danni per i ...

La lettera della chef di 29 anni malata di Tumore : 'La morte mi sta seguendo - non ho tempo da perdere' : Voglio prenotare nei migliori ristoranti del mondo, voglio stare con le persone che amo e dare loro tutto il tempo che prima, egoisticamente, non ho mai dato' . Ma non solo, vuole sistemare il suo ...

Tumore al seno : prevenzione - sintomi e terapie. Il parere dell'oncologo : I ricercatori di tutto il mondo sono impegnati nella definizione di terapie mirate. Risultati incoraggianti vengono dagli studi con l'immunoterapia e con i farmaci che inducono il cosiddetto "...

L’importanza del chirurgia plastica nella cura del melanoma - Tumore della pelle sempre più diffuso : Il melanoma è un tumore della pelle sempre più diffuso. nella maggior parte dei casi, si presenta come una chiazza scura simile ai comuni nevi cutanei. nella sola Italia, in base ai dati diffusi dalla Fondazione Veronesi, ci sono 7.000 nuovi casi ogni 12 mesi. Per fortuna, però, di melanoma si guarisce, sempre di più. Merito della ricerca, certo, ma anche di diagnosi precoci e di un approccio integrato, che chiama in causa il medico nucleare, ...

Nadia Toffa su Instagram : “Il mio libro non parla del Tumore” : Nadia Toffa torna a parlare su Instagram del libro scritto dopo essersi ammalata di cancro e intitolato Fiore d’inverno. “Questo libro non parla della malattia – ha scritto la giornalista, parlando del suo romanzo -. Sul mio tumore si è detto tanto ma anche tante falsità e purtroppo ne han parlato più gli altri che la sottoscritta. Questo libro è un libro di filosofia di vita – ha concluso rivolgendosi ai numerosi ...

Elena Santarelli si racconta sui social/ "Avevo smesso di credere nell'amore" - sul Tumore del figlio Giacomo.. : Elena Santarelli torna a raccontarsi sui social grazie ad un botta e risposta sui social insieme ai fan: ecco cosa ha rivelato dal tumore del figlio Giacomo al segreto di un rapporto felice(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Tumori da solarium : stop alle lampade 'il rischio di Tumore è accertato'. È la richiesta dell'agenzia per la sicurezza sanitaria francese. ... : Nel Paese vengono diagnosticati ogni anno 11.000 casi, il tasso più elevato del mondo. Non c'è nessun dubbio, osserva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", sul fatto che esista ...

Roma : a Villa Tiberia Hospital una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore al seno : 52.800: questo il numero dei nuovi casi di tumore al seno in Italia solo nell’ultimo anno. Il Ministero della Salute, attraverso il report dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell’Associazione Italiana Registri Tumori, ha presentato numeri che evidenziano ancora di più l’importanza della prevenzioni, con controlli, screening e visite specialistiche per combattere la patologia tumorale più diffusa nella penisola. “La ...

Ottobre - mese della prevenzione per il Tumore al seno : Nonostante i continui passi avanti compiuti dalla scienza, il mese di Ottobre è stato dedicato alla prevenzione proprio per sottolinearne l'importanza nel combattere la malattia prima che sia troppo ...

Vaccino per Tumore al collo dell'utero / L'Australia pronto a dire addio al cancro alla cervice uterina : In Australia lanciato uno studio che racconta come esista un Vaccino in grado di sconfiggere il tumore al collo dell'utero. Sarà dunque questo il primo paese a superare la patologia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:41:00 GMT)