Tuffi | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | nella piattaforma da dieci metri chiude

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Junjie Lian il migliore nei preliminari dalla piattaforma. Antonio Volpe (11°) in finale : Penultimo giorno di gare dei Tuffi a queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nella piscina sudamericana è andata in archivio la fase preliminare della gara maschile della piattaforma che, avente 12 iscritti al via, non è stata utile per selezionare la top12 dell’atto conclusivo quanto per consentire agli atleti di provare i propri salti e decidere l’ordine di partenza della finale. Il migliore è stato il cinese ...

Tuffi - Olimpiadi Giovani Buenos Aires 2018 : Antonio Volpe vuole ben figurare dalla piattaforma : Dopo il settimo posto nella finale dai tre metri, Antonio Volpe torna in gara nell’individuale maschile dalla piattaforma alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Il giovane tuffatore calabrese, classe 2000, ha chiuso al venticinquesimo posto nel Mondiale di Kiev dalla piattaforma, mentre agli Europei ha centrato la finale ed alla fine ha chiuso al decimo posto. L’obiettivo è quello di proverà a ripetere di ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel trampolino da tre metri chiude settima Chiara Pellacani : Si è chiusa al settimo posto per Chiara Pellacani la finale del trampolino da tre metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrina purtroppo ha peggiorato il piazzamento delle eliminatorie, dove aveva chiuso terza. Oro alla cinese Lin Shan, argento alla russa Uliana Kliueva, bronzo alla statunitense Bridget O’Neil. La cinese, dominante in qualifica,si è ripetuta in finale, chiudendo a quota 505.50, ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Federico Fabrizzi passa il turno nell’arco - bene Chiara Pellacani nei Tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Chiara Pellacani vola in Finale dai 3 metri con il terzo punteggio! : Terza giornata di gare dei Tuffi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina) e la vasca sudamericana riserva ottimi riscontri all’Italia. Nelle eliminatorie della gara femminile del trampolino 3 metri ottima prova della nostra Chiara Pellacani. La 16enne di Roma, medaglia d’oro agli Europei assoluti di Glasgow nel sincro dai 3 metri con Elena Bertocchi, ha confermato le sue ottime attitudini realizzando il terzo ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Italia a caccia di medaglie con il golf - i Tuffi e la ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Chiara Pellacani a caccia di una medaglia dai tre metri : L’Italia schiera l’asso nei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella prova odierna dei 3m femminili si presenterà sul trampolino, infatti, Chiara Pellacani. La giovane romana va a caccia di una medaglia per coronare un anno magico, che l’ha vista conquistare un’indimenticabile medaglia d’oro agli ultimi Europei nel sincro in coppia con Elena Bertocchi. Sarà una gara ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel trampolino da tre metri chiude settimo Antonio Volpe : Si è chiusa al settimo posto per Antonio Volpe la finale del trampolino da tre metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così confermato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al colombiano Daniel Restrepo Garcia, argento al britannico Anthony Harding, bronzo al russo Ruslan Ternovoi. Il colombiano, sesto in qualifica, ha migliorato di oltre 60 punti, chiudendo a quota 576.05, precedendo il ...

Tuffi - Olimpiadi 2018 : Junjie Lian il migliore dai 3 metri nelle eliminatorie. Antonio Volpe stacca il biglietto per la Finale : E’ andata in archivio la fase preliminare della gara maschile dal trampolino 3 metri alle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). La piscina sudamericana ha ospitato le eliminatorie necessarie per decidere i 12 partecipanti alla Finale che si terrà nella seconda serata itaLiana. Ebbene, come da pronostico, il migliore è stato il cinese Junjie Lian che con il punteggio di 573.10 si è issato in vetta alla graduatoria iridata, ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Shan Lin la favorita dalla piattaforma - Wassen e Lyskun le principali rivali della cinese : E così, dopo il nuoto in piscina, è tempo dei Tuffi nelle acque argentine di Buenos Aires in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sarà lo spettacolo della piattaforma femminile a dare il via alle danze e non ci si annoierà di certo grazie alle evoluzioni delle ragazze. Una gara che non vedrà al via nessuna italiana. Chiara Pellacani infatti si cimenterà dai 3 metri e dunque spetterà alle altre protagoniste regalare qualcosa di speciale. Come accade ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Chiara Pellacani tra le piccole dopo essere già diventata grande : Dagli Europei di Glasgow alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Nella spedizione azzurra in Argentina ci sarà anche Chiara Pellacani, che a 15 anni è diventata la più giovane tuffatrice italiana della storia a conquistare una medaglia d’oro nella manifestazione continentale. Una giornata che sicuramente la giovane romana non potrà mai dimenticare. In coppia con Elena Bertocchi ha vinto la gara del sincro femminile da tre metri. Una ...

Tania Cagnotto - l’annuncio della campionessa di Tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...