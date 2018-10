Trump | no causa diffamazione pornostar

Cambiamento climatico - Trump : “Non è una bufala ma non so la causa” : Il presidente USA Donald Trump cambia idea sul Cambiamento climatico, affermando in una intervista alla CBS che non pensa sia una “bufala” (come aveva sostenuto dal 2012), ma non sa “se la causa sia umana“. Il tycoon ha aggiunto che il clima “potrebbe cambiare tornando indietro“, ma, in ogni caso, il presidente ha precisato che non intende perdere migliaia di miliardi di dollari e milioni di posti di lavoro ...