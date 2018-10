: Truffa sul porto di Augusta, blitz GdF - NotizieIN : Truffa sul porto di Augusta, blitz GdF - TelevideoRai101 : Truffa sul porto di Augusta, blitz GdF - Giulio44317087 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

La Guardia di Finanza di Siracusa sta eseguendo due arresti domiciliari e 5 misure interdittive nei confronti di varie personalità dell'imprenditoria provinciale.In corso anche il sequestro di somme per circa 7,5 milioni di euro. L'operazione svela un complesso sistema di false fatturazioni per il conseguimento di illeciti vantaggi fiscali e per l'ottenimento di finanziamenti pubblici destinati alla costruzione delturistico di.(Di martedì 16 ottobre 2018)