Trovato l' accordo tra Lega e M5S | via libera del Governo alla manovra

Così M5s e Lega hanno Trovato l'accordo per la manovra : Disco verde del consiglio dei Ministri sul decreto fiscale e sulla legge di Bilancio. "Sono lieto di annunciarvi che nei tempi previsti e senza nessuna dilazione" abbiamo approvato i due provvedimenti ha ufficializzato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. E ha annunciato: "Come nelle previsioni manderemo la lettera a Bruxelles entro le 24 di oggi". Dopo due giorni di tensioni sui nodi della ...

Pace fiscale - Trovato l'accordo tra M5s e Lega : Accordo raggiunto tra 5 stelle e Lega sulla Pace fiscale. La fumata bianca nell'ultimo vertice a Palazzo Chigi tra il premier Conte, il ministro Tria e i vicepremier Di Maio e Salvini che ha preceduto ...

Stati Uniti e Canada hanno Trovato all’ultimo momento un accordo per salvare il trattato commerciale NAFTA : Stati Uniti e Canada hanno trovato – poco prima della scadenza finale – un accordo per tenere in piedi il grande trattato commerciale che da più di vent’anni lega le loro economie, noto con l’acronimo NAFTA, insieme con quella del The post Stati Uniti e Canada hanno trovato all’ultimo momento un accordo per salvare il trattato commerciale NAFTA appeared first on Il Post.

Trovato l’accordo sul Def : rapporto deficit/pil al 2 - 4 per cento : DALL'ITALIA Trovato l’accordo sul Def: rapporto deficit/pil al 2,4 per cento. L’intesa è arrivata in tarda serata, al termine di un vertice del governo. “Siamo soddisfatti: è la manovra del cambiamento”, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il decreto Genova è arrivato al Quirinale per la firm

Vertenza Ipersimply - Trovato punto d'accordo per trasferimento licenza commerciale : Teramo - Ore di trattativa al tavolo delle relazioni industriali della Provincia alla presenza di tutti i vertici istituzionali, della Regione, della Provincia e del Comune di Teramo. La firma sul verbale – non un verbale di accordo ma di presa d’atto delle posizioni delle parti – arriva alle 15. C’è un unico punto che trova tutti d’accordo e che, comunque, apre una speranza per il futuro dei lavoratori: la messa a disposizione da parte del ...

Benfica - Luisao lascia il club dopo 15 anni : Trovato l’accordo per la risoluzione del contratto : Secondo quanto riporta la stampa portoghese, Luisao sarebbe pronto a lasciare il Benfica dopo quindici stagioni La bandiera del Benfica Luisao è pronto a dire addio alla sua squadra dopo 15 stagioni giocate con le ‘aquile’. A quanto riporta il quotidiano lusitano ‘A Bola’, il difensore 37enne e il club hanno trovato un accordo per rescindere il contratto e l’annuncio arriverà a breve. Il giocatore brasiliano ...

Versace - Trovato l'accordo per l'acquisizione da parte di Michael Kors per due miliardi di dollari : Versace faceva gola a molti e si sa che grandi marchi francesi del mondo della moda hanno dimostrato il loro interesse verso l'azienda. La stessa Kering di François Henri Pinault aveva cercato di ...

Fondi Lega : Trovato accordo coi giudici - i 49 milioni restituiti in 80 anni : 14:00 - La Lega ha raggiunto l’accordo con la Procura di Genova sulle modalità di esecuzione del sequestro dei 49 milioni di euro. Secondo quanto hanno convenuto i Legali del Carroccio e i magistrati liguri, il partito aprirà un conto ad hoc dal quale saranno prelevati 100.000 euro a bimestre, per un totale di 600.000 euro l’anno fino a quando non sarà estinto il debito con lo Stato di 49 milioni di euro. La via di mezzo è stata trovata per ...

Fondi della Lega - Trovato l'accordo con la Procura per 600mila euro l'anno : La Lega e la Procura di Genova hanno trovato l' accordo sulle modalità del sequestro di 49 milioni di euro che il Carroccio deve restituire dopo la sentenza dei giudici che accusano il partito di ...

La Germania dice di avere Trovato un accordo con Salvini sui migranti secondari : La Germania e l’Italia hanno raggiunto un accordo sul respingimento dei migranti secondari, ma i termini e le condizioni dell’intesa sono ancora sconosciuti. L’annuncio è arrivato oggi dalla camera bassa del Parlamento tedesco, dove il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha detto di avere trovato u

Fondi periferie - Anci : “Trovato accordo col governo”. Alla Camera scontro Lega-Pd : “Marchette”. Fiano : “E loro sono ladri” : Mentre a Montecitorio il Pd fa ostruzionismo, a Palazzo Chigi il governo trova una sorta d’accordo con l’associazione dei comuni. “Abbiamo la soluzione, i Fondi per le periferie saranno stanziati nell’arco di un triennio”, esulta poco dopo 22 Antonio Decaro, Alla fine dell’incontro con i rappresentanti dell’esecutivo. Nel frattempo su quello che è uno dei principali provvedimenti contenuti nel decreto ...