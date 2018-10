Triaballante

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) Lunedì, tra le violentissime tensioni che hanno percorso carsiche i Palazzi romani e la stanca euforia di Palazzo Chigi per aver varato – sia pur con tutti i caveat del caso – manovra, decreto fiscale e decreto semplificazioni, allo staff del ministero dell'Economia è stato rivolto un discorso che suonava più o meno così: "Ottimo lavoro, ora non preoccupatevi e lavorate serenamente, che fino a Natale stiamo tranquilli". Parole apparentemente rassicuranti, ma che in realtà hanno fatto suonare l'ennesimo campanello.Tra le luci e le ombre degli ultimi giorni del governo gialloverde c'è infatti una zona scurissima. È lì che si muove Giovanni Tria, ministro che sempre più sembra un corpo estraneo alla maggioranza nella quale ricopre un ruolo chiave. Nel turbinio ambivalente del mood governativo, quella di oggi ...