Tre denunce a Comiso ed Acate per droga e combustione illecita di rifiuti

Movement - Tre arresti e sei denunce per spaccio : Tre le persone arrestate e sei quelle denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 400 grammi tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, 135 spinelli già confezionati, decine di ...

Vittoria - Tre denunce per vari reati : Intensa attivita' di controllo dei carabinieri della Compagnia di Vittoria nel fine settimana. Diverse le denunce per vari reati. Ecco quali.

Vittoria - 4 arresti e Tre denunce : Intensificati nel weekend i controlli dei carabinieri del Compagnia di Vittoria. Quattro arresti, tre denunce e decine di persone controllate.

Castellammare - Mandano foto e video hard sui social e vengono ricattate : olTre 20 denunce alla polizia : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Abusivismo edilizio in località Sigliano, due denunce della polizia municipale Vico Equense - Torna a bruciare la località di Arola: canadair ed elicotteri ...

Roma : Trenta denunce e 64mila euro multe a strutture ricettive abusive : Roma – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto messa in atto dal personale della Polizia amministrativa del commissariato San Lorenzo di Roma, diretto da Luigi Mangino, nei confronti delle strutture ricettive del quartiere. Dall’inizio dell’anno sono state passate al setaccio oltre 50 attivita’, tra affittacamere, B&B e case vacanze, molte delle quali sono risultate essere completamente abusive ovvero, ...

La truffa dei diamanti - continuano le denunce : nei guai Tre funzionari di banca a Lucca : continuano le truffe sui diamanti venduti a prezzi gonfiati ai danni dei clienti di numerose banche. Nonostante le denunce da parte di associazioni come Altroconsumo, sfociate anche in inchieste dell’Antitrust e multe salate ai danni degli operatori, giungono nuove notizie di denunce da parte di risparmiatori truffati. [VIDEO] L’ultima vicenda, in ordine di tempo, è stata portata all’onore delle cronache dal quotidiano La Nazione che riferisce ...

Giochi d'azzardo nel bar sotto casa - arriva la Finanza : Tre denunce : La Guardia di Finanza di Civitanova Marche, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha individuato all'interno di un esercizio pubblico di Civitanova Marche, un '...

Controlli in città - un arresto e Tre denunce in una settimana : TRENTO . Non si fermano i Controlli disposti dal Questore che in questa settimana hanno portato all'arresto di un cittadino tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, ...

Sequestrati 240mila chilogrammi di pellet cancerogeno in nord Italia : Tre denunce : Oltre 240mila chilogrammi di pellet nocivo sono stati Sequestrati dalla guardia di finanza in un'operazione che ha portato alla denuncia di tre persone tra Piemonte, Lombardia e Veneto. L'indagine è ...

Lo stupratore libero dopo Tre denunce : Alba di paura per una turista danese. La straniera, ventisei anni, domenica è stata violentata mentre si trovava in viale Regina Margherita, a Rimini, da un orco non nuovo a queste imprese. L'uomo ...

A Misterbianco sequestrati 81 mila articoli falsi : Tre denunce : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell ambito dell intensificazione estiva dell azione di contrasto all economia illegale e sommersa, hanno eseguito interventi a tutela del mercato e del consumatore in diverse aree del capoluogo etneo e nel comune di Misterbianco, sottoponendo a sequestro oltre 81.000 ...

Tesla : Elon Musk alle corde tra tweet - denunce e sogni di fuga da Wall STreet : L’ultima tegola su Tesla e il suo deus ex machina, Elon Musk, è caduta in un’aula di tribunale. Due denunce presentate alla magistratura federale di San Francisco che accusano Musk di violazione delle leggi che regolano i mercati, perché avrebbe effettuato dichiarazioni deliberatamente false allo scopo di gonfiare il prezzo delle azioni...