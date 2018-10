Travaglio sui condoni | ' Berlusconi aveva più pudore'

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Per Marco, Silvioè forse la cosa che più si avvicina all'anticristo, un demone che per oltre un quarto di secolo è stato direttamente o indirettamente protagonista della politica italiana ed è proprio nella critica acheha costruito il proprio successo e la propria fortuna editoriale come scrittore e giornalista. Negli ultimi anni Marcoed il suo giornale hanno più o meno velatamente supportato le idee e le proposte politiche del Movimento 5 Stelle, almeno fino allo scorso 2 giugno, quando il Movimento fondato da Beppe Grillo ha stretto un alleanza con la Lega di Matteo Salvini, per andare al governo. Da quel momento in avanti i toni dell'erede spirituale di Enzo Biagi e direttore del Fatto quotidiano, sono diventati sempre più aspri e duri nei confronti del neonato governo giallo-verde. I variproposti dal governo in campo ...