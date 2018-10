Trasferisci DVD sul tuo PC con questo programma Gratuito : Trasferisci DVD sul tuo PC con questo programma Gratuito WinX DVD Ripper Platinum è stato già considerato il miglior programma per masterizzare DVD e fare il backup dal suo debutto nel 2009. Adotta in maniera unica una accelerazione GPU livello 3 potenziato da Intel QSV e NVIDIA CUDA/NVENC in grado di ridurre il tempo da […]