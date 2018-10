Tragico schianto nella notte | Gianluca muore a pochi giorni dal suo 19esimo compleanno

Arezzo - Tragico schianto frontale nella notte : Alessandro muore a 39 anni - 3 feriti gravi : La vittima è Alessandro Nanni 39enne che viaggiava come passeggero di una delle due auto coinvolte, guidata da una 21enne sua amica rimasta ferita. Gli altri due feriti sono padre e figlia, un 50enne e una 18enne che viaggiavo sull'altra vettura. Per liberare i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Tragico schianto in strada : Cristina travolta e uccisa in bici a 44 anni : La vittima del terribile e Tragico incidente stradale è Cristina Malandri, moglie e madre forlivese originaria di Forlimpopoli. La 44enne, designer di gioielli che lavorava in una storica oreficeria, lascia il marito, allenatore di basket e il figlio 18enne anche lui giocatore di pallacanestro.Continua a leggere

Rocky - Tragico schianto : il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani : Una vita spericolata che, purtroppo, ha avuto un tragico epilogo. Graciano 'Rocky' Rocchigiani, ex campione del mondo dei mediomassimi, è morto in Sicilia a to di un incidente stradale nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'ex pugile stava percorrendo a piedi la strada statale 121 nei pressi di Belpasso, in provincia di Catania. Si trovava sul ciglio della strada quando è ...

Tragico schianto in A21 : morti nonno e nipotina di 8 anni - grave fratellino - madre e nonna : Lo schianto all'altezza di Piacenza ha coinvolto una intera famiglia del Torinese. Il nonno 76enne che guidava è morto sul colpo, il cuoricino della piccola Sofia invece ha smesso di battere dopo aver lottato con tutte le forze in ospedale. Gravi anche il fratellino e la nonna. Ricoverata ma fuori pericolo la madre.Continua a leggere

Tragico schianto in moto contro guardrail : Federico muore a 24 anni : Il giovane centauro Federico Del Popolo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra e scivolando infine tra i paletti in lamiera del guard rail che non gli hanno lasciato scampo.Continua a leggere

Tragico schianto - il calcio genovese piange Alex D'Errico : Aveva solo 25 anni. Stava tornando a casa in sella al suo scooter quando è finito contro un furgone. Vani tutti i soccorsi...

Tragico schianto contro un muro : morti tre giovani : L'incidente stradale a Guanzate, nel Comasco. Le vittime sono Alfonso Tolone, Michele Duchino e Alexander Solovyev

Auto contro Tir. Tragico schianto sulla statale. Inutile ogni soccorso : Terribile incidente nel Sannio, in Campania, lungo la Statale 87 che collega Benevento e Campobasso. A perdere la vita marito e moglie originari di Monteprandone, Raffaele Di Pancrazio, 68 anni, e la consorte Pasqualina Partemi. La coppia viaggiava a bordo di una Toyota Prius che si è schiantata contro un Autoarticolato ed è poi finita contro un muro di contenimento. I due anziani, rimasti incastrati tra le lamiere dell’Auto, sono morti ...

Tragico schianto in autostrada - madre di famiglia muore sul colpo : La donna era sulla Nissan Qashqai guidata dal marito Antonio. Di ritorno dalle vacanze sul Gargano, sono rimasti coinvolti...

Tragico schianto sulla provinciale. Morti due 18enni : Tragedia sulle strade di Capitanata nella notte appena trascorsa. Il bilancio è drammatico, due ragazzi giovanissimi di 18 anni hanno perso la vita sulla provinciale 83 che collega Stornara a Orta Nova in seguito a un terribile schianto avvenuto intorno alle 4 di notte.L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Punto bianca, è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un albero di ulivo in un campo adiacente. Ancora da accertare la ...

Tragico schianto nella notte : è morto Luca Capoccia - "il re dei cornetti" : Molto conosciuto a Lecce, gestiva la Cornetteria di notte, in viale Alfieri, da decenni uno dei più noti locali della...

Tragico schianto - la mamma di Federico «Sabato sera il mio sms : ciao - vai piano» : Villa d'Almè .La mamma del 26enne morto nello scontro «Viveva per la musica, faceva chilometri per i concerti».

Tragico schianto all'alba : giovane papà muore in sella al suo scooter : FANO - Tremendo schianto alle prime luci del giorno: muore un giovane papà. E' successo questa mattina intorno alle 6 sulla Flaminia a Cuccurano di Fano. La vittima, un 22enne albanese che lavorava ...

Tragico schianto tra suv e camper : tre morti : Gravissimo incidente nel pomeriggio di Ferragosto sulla SS 693 in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario...