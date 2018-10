Tragica scomparsa di Massimiliano Pirrazzo | il cordoglio del suo territorio

“È morta da regina”. Italia in lutto per la Tragica scomparsa di una leggenda : Italia in lutto per la morte della regina dell’editoria. Come scrive Repubblica, “se n’è andata con la stessa riservatezza silenziosa con cui aveva l’abitudine di lasciare una festa. Non amava le cerimonie degli addii, forse perché ne aveva vissuti tanti. E la malattia e il dolore appartenevano a un suo lato privato che preferiva tenere in ombra”. Addio Inge Schönthal Feltrinelli, l’ultima grande regina ...