Tragedia sfiorata | pullman si ribalta sul cavalcavia | paura per una squadra di calcio

KITESURFER RISUCCHIATO DA ELICOTTERO MILITARE/ Video - Tragedia sfiorata a Ladispoli : Un uomo di 50 anni che stava facendo kitesurfing sulle spiagge di Ladispoli è stato RISUCCHIATO da un ELICOTTERO MILITARE, è ricoverato in gravi condizioni: ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Maltempo - cade un altro albero sulla strada : Tragedia sfiorata a Posillipo : Stamattina è stata ripulita Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Un albero è crollato smantellando buona parte del manto stradale. Una tragedia sfiorata per i residenti che oltre tutto,...

F1 – Tragedia sfiorata durante la gara di Sochi - detrito impazzito contro Gasly : il francese racconta lo spaventoso episodio : Pierre Gasly racconta lo spaventoso episodio che poteva costargli un occhio avvenuto durante il Gp di Russia di questo pomeriggio Nel trambusto del Gp di Russia, che ha visto protagonista la Mercedes e le sue strategie per far vincere Lewis Hamilton al posto di Valtteri Bottas, nessuno si è accorto di ciò che è successo a Pierre Gasly. Il pilota francese della Toro Rosso ha rischiato di farsi male a causa di un detrito ...

Maltempo - giornata di vento in Campania : danni e disagi - studente ferito e Tragedia sfiorata a Ischia : Anche in Campania, come nel resto d’Italia, è il vento il grande protagonista dell’ondata di Maltempo di questo inizio di autunno, in particolare con forti raffiche che hanno causato ingenti danni e disagi. Come il crollo, sull’asse di supporto Nola-Villa Literno, della cartellonistica stradale sulla carreggiata che, per fortuna, non ha colpito nessuna automobile evitando così una tragedia. Sempre il vento ha causato disagi ...

“Scusate - il pilota è ubriaco!”. Tragedia sfiorata su un aereo ‘italiano’ : “Scusate, il pilota è ubriaco!”. Sembra una barzelletta ma non lo è: quanto accaduto a bordo di un aereo di Blue Panorama è ai limiti dell’assurdo. È successo tutto in Albania all’aeroporto Tirana Madre Teresa. Il pilota del volo, un uomo spagnolo di 47 anni, è salito a bordo dell’aereo di linea che avrebbe dovuto pilotare da Tirana a Bologna completamente ubriaco, come scrive Albania News.L’allarme, dato ...

Crolla una finestra a vetri dal primo piano del 'Cesare Battisti' - Tragedia sfiorata - : Come previsto le temperature sono Crollate e un forte vento di tramontana si sta abbattendo sulle coste e sulla città . Fortissime le raffiche di questa mattinata di fine settembre. Proprio all'orario ...

Nola : vento forte abbatte grosso cartello stradale - Tragedia sfiorata : Come previsto, forti venti dai quadranti settentrionali e orientali stanno interessando oggi gran parte della penisola. Le raffiche più intense interessano le regioni adriatiche e i settori...

Tragedia sfiorata sull’asse di supporto Nola-Villa Literno : sfiorata la Tragedia sull’asse di supporto Nola-Villa Literno nel Napoletano. A causa del forte vento un cartello stradale è caduto

Brescia - dà fuoco ai peluches della figlia e la chiude in casa con i parenti : Tragedia sfiorata : Il folle gesto di un carabiniere, dopo la separazione dalla moglie: poi ha chiamato i vigili del fuoco

Crolla cornicione - Tragedia sfiorata in una scuola : tragedia sfiorata in una scuola di Palermo, dove è Crollato un cornicione . Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, la scuola è stata dichiarata inagibile. L'episodio si è verificato nel quartiere ...

Licata - costone roccioso crolla in spiaggia : Tragedia sfiorata/ Video Marianello - bagnanti terrorizzati : Licata, costone roccioso crolla in spiaggia: tragedia sfiorata. Ultime notizie Video Marianello, bagnanti terrorizzati e in fuga: non sono stati registrati feriti(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Napoli - proiettile vagante ferisce una donna affacciata al balcone : Tragedia sfiorata : La camorra torna a mettere paura per le strade di Napoli. [VIDEO] Un'altra stesa si è verificata lunedì 3 settembre e per poco, probabilmente per una buona dose di fortuna, il fatto gia' abbastanza grave non si è trasformato in una vera e propria tragedia. Una donna cinquantunenne, Anna Celentano, infatti, è stata colpita da un proiettile vagante mentre si trovava sul suo balcone di casa nella zona di Vicaria Vecchia. Inevitabilmente, come ...

Tragedia sfiorata in una scuola primaria : crolla il controsoffitto : Ancora qualche giorno e il crollo del controsoffitto della scuola prima di Campoleone - frazione del comune di Aprilia , Latina, - sarebbe potuto essere una Tragedia. Come scrive Latina Oggi , i ...

Il tram a Messina - ed una Tragedia sfiorata accaduta stamattina a Provinciale : Lino Cucè presidente della Terza Circoscrizione, ha raccontato di essersi trovato oggi quale protagonista di una tragedsia sfiorata. E Cucè ha sottolineato : 'sono stato allertato da alcuni cittadini ...