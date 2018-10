‘Tradito dall’Italia ed emigrato in Germania | torno a casa grazie ai tedeschi’

ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 ottobre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sicilia 2012: avevo una piccola attività, dei dipendenti e davo lavoro a un paio di famiglie. La crisi mi ha trasformato in un reietto, costretto a chiudere e a licenziare, non senza dolore, i miei collaboratori. Una terra in cui un quarantenne, lavorativamente finito pur avendo dimostrato per anni, rischiando, di contribuire a creare reddito, è solo da definire incivile. Sono stato cinque anni ine mi sono sentito, da subito, parte di un sistema che funziona. Sicuro come non mai in una terra che non è la mia. O meglio, una terra che non era la mia! Veneto 2017: riin Italia...