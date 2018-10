Tour | Nibali vola in Francia per parlare del caso in Procura

Ciclismo - Vincenzo Nibali in procura : verrà ascoltato per la caduta al Tour de France - lo Squalo aveva denunciato il tifoso : Vincenzo Nibali ha concluso la stagione agonistica con il secondo posto al Giro di Lombardia, un risultato estremamente positivo in coda a un’annata purtroppo caratterizzata dal brutto infortunio capitato al Tour de France, la frattura della decima vertebra toracica causa di una caduta provocata dalla follia di uno spettatore. Quell’episodio ha compromesso tutti gli obiettivi dello Squalo che puntava a vincere la Grande Boucle e il ...

Vincenzo Nibali - maledetta Alpe d’Huez. Tour - Mondiale e Giro di Lombardia sfumati per la follia di uno spettatore : Giovedì 19 luglio 2018, Vincenzo Nibali sgambetta con grande facilità sulle rampe dell’Alpe d’Huez e sembra poter davvero lottare per vincere il Tour de France. Lo Squalo è lì con gli altri big, quasi sembra meditare l’attacco, sembra avere le carte in regola per mettere in ginocchio gli avversari quando all’improvviso succede il patatrac, l’episodio che cambierà l’intera stagione del siciliano, una di quelle ...

Il Lombardia come il Tour de France – Bardet rischia una pericolosa caduta ‘alla Nibali’ [VIDEO] : Bardet rischia una rovinosa e pericolosissima caduta a Il Lombardia per colpa di tifosi troppo invadenti Sono ancora bene impresse nella mente di tutti gli appassionati di ciclismo, e non solo, le immagini della caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez, durante l’edizione 2018 del Tour de France, che è costata cara allo Squalo dello Stretto. A causa della cattiva organizzazione della corsa Francese e ...

Vuelta 2018 – Nibali - la caduta di Aru e il ricordo della caduta al Tour : “oggi mi sono sentito stordito! Fabio? Bisogna stargli vicino” : Vincenzo Nibali tra sensazioni positive e un pizzico di paura: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la 17ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 Vincenzo Nibali si è messo in mostra ancora una volta, alla Vuelta di Spagna 2018, andando in fuga ieri, nella 17ª tappa della corsa iberica, a caccia di una vittoria di tappa. Nessun successo per lo Squalo, che sta dimostrando tenacia e perseveranza, e tanta voglia di tornare in forma in vista ...

Brent Copeland : “Causa al Tour per l’infortunio di Nibali? Ci stiamo lavorando. Lo Squalo sta bene - onorerà la Vuelta” : La Bahrain Merida sta ancora pensando di fare causa agli organizzatori del Tour de France per quanto successo a Vincenzo Nibali, caduto sull’Alpe d’Huez per colpa di un tifoso e fratturatosi la decima vertebra toracica. Il ritiro dello Squalo dalla Grande Boucle ha creato degli importanti danni economici alla squadra che vorrebbe rivalersi nei confronti di ASO come ancora una volta il team manager Brent Copeland ha ribadito a ...

Nibali non pensa più al Tour de France - lo Squalo dello Stretto si proietta alla Vuelta di Spagna : “voglio essere protagonista” : Vincenzo Nibali sarà alla Vuelta di Spagna, il ciclista della Bahrain-Merida pronto ad essere protagonista delle tappe della corsa iberica Una brutta disavventura al Tour de France e tanta voglia di rifarsi, è questo ciò che spinge Vincenzo Nibali a presentarsi al via della 73ª edizione della Vuelta di Spagna. Lo Squalo dello Stretto dopo l’operazione alla schiena è salito tempo record di nuovo in bici ed il 25 agosto sarà pronto ad ...

La follia dei tifosi al Tour e l’obiettivo Vuelta - Nibali schietto : “troppi supporter ubriachi - così il ciclismo è un circo” : Vincenzo Nibali in ripresa dopo la caduta al Tour de France 2018, il corridore della Bahrain-Merida pronto a cimentarsi alla Vuelta di Spagna Dopo la caduta alla dodicesima tappa del Tour de France 2018, Vincenzo Nibali ha iniziato un percorso che lo porterà alla guarigione. Un’operazione per rimettere a posto la vertebra ed una riabilitazione già avviata per il ciclista, che punta a rimetterlo in sella per la Vuelta di Spagna (al ...

Ciclismo - Mauro Vegni ‘distrugge’ il Tour de France : parole durissime sulla situazione Froome e sul caso Nibali : Il direttore del Giro d’Italia ha attaccato duramente gli organizzatori del Tour de France, soffermandosi sugli insulti a Froome e sulla caduta di Nibali La vittoria di Geraint Thomas non è bastata a cancellare i veleni e le polemiche di un Tour de France che, agli occhi di molti appassionati, ha lasciato davvero a desiderare. AFP/LaPresse Infortuni, cadute e… aggressioni non sono mancate, soprattutto quest’ultime ...