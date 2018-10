Torna la nuova stagione di Direttamente in Scena

Walter Zenga Torna in corsa : ecco la nuova panchina in Serie B : L’ultima esperienza sulla panchina del Crotone non è stata entusiasmante e si è conclusa con la retrocessione, adesso Walter Zenga ha deciso di tornare in corsa, l’Uomo Ragno è infatti il nuovo allenatore del Venezia e prende il posto dell’esonerato Vecchi, esordio di fuoco nel difficile match contro il Verona. L’annuncio era arrivato dallo stesso allenatore su Instagram ma il post è stato poi immediatamente ...

Nuova retina per ciechi/ Si può Tornare a vedere? Un chip piccolissimo permetterà il miracolo : I ciechi potranno tornare a vedere? Una Nuova retina artificiale potrebbe fare un miracolo, costruita con un chip piccolissimo regala una speranza a chi è afflitto dalla terribile patologia.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:11:00 GMT)

Torna il circo - Campobasso nuovamente tappezzata da manifesti abusivi. Cretella si rivolge alla Muncipale : 'Una palese dimostrazione " conclude Cretella della completa mancanza di volontà politica nel contrastare, con ogni mezzo utile, lo svolgimento di questi spettacoli tanto cruenti, quanto ...

Lorella Boccia Torna ad Amici di Maria De Filippi in una nuova veste! : Lorella Boccia torna ad Amici di Maria De Filippi in una veste tutta nuova! Lorella, approdata con successo ad Amici prima da concorrente nel 2012 e poi come ballerina professionista nel 2016, rientra nel talent show di Maria De Filippi con il ruolo di conduttrice. Da lunedì 29 ottobre, alle ore 13.50, affiancherà infatti Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro su Real Time (canale 31), per l’appuntamento quotidiano con “Amici Casting” ...

Torna Grey's Anatomy - ecco cosa succederà nella nuova stagione - ma se non volete saperlo non leggete - : Ormoni a palla in questa nuova stagione di 'Grey's Anatomy', negli Usa in onda da tre settimane e da noi su FoxLife, canale 114 di Sky, dal 29 ottobre. È la quindicesima. Il che rende la serie ...

Terremoto Etna - nuova scossa nella notte tra Biancavilla - Adrano e Santa Maria di Licodia : Torna la paura [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Bergamo - polemica per le ronde di Forza Nuova sui treni : 'Tornati alle deportazioni del 1944' : I loro ideatori ed esecutori le chiamano 'passeggiate della sicurezza', ma sono vere e proprie ronde che vengono effettuate sul treno serale Bergamo-Milano . Ad organizzarle sono diversi militanti di ...

Imagine - la visionaria vita di John Lennon e Yoko Ono Torna come nuova il film è restaurato : Nel 1972 agli spettatori della tv inglese viene mostrato Imagine , film che John Lennon e Yoko Ono hanno diretto, sceneggiato e interpretato, permettendo intrusioni sul set solo a qualche amico intimo ...

Terremoto a Catania - nuova scossa/ Ingv - ultime notizie : Torna la paura - oggi scuole chiuse : Terremoto a Catania, nuova scossa registrata dall'Ingv. torna la paura, oggi scuole chiuse. Le ultime notizie: sindaco Biancavilla chiede riconoscimento stato di calamità naturale(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Romano Prodi Torna in campo : la sua nuova Unione contro Matteo Salvini e sovranisti : Prodi, dipinto come un abate francescano che osserva saggiamente il mondo dalla sua celletta, non solo stronca la 'manovra di popolo', il 2,4% di deficit, la volgarità di Orban e i consensi di ...

Cast e personaggi di Solo 2 : Marco Bocci Torna su Canale 5 per una nuova missione? Anticipazioni 5 ottobre : Dalla new entry Ivana Lotito al ritorno di Peppino Mazzotta, Cast e personaggi di Solo 2 sono pronti a riprendere il loro posto nel prime time di Canale 5 nella difficile serata del venerdì sera. Mediaset è un po' in crisi nel settore fiction ma ha intenzione di fare grandi cose in futuro puntando su Infinity e sulla produzione ma, intanto, spera di portare a casa importanti risultati grazie a Marco Bocci, ma sarà davvero così? Lo scontro con ...

È Tornata! Ed è una ‘nuova’ Kate Middleton. Tutti di stucco : si è presentata così : Kate Middleton è tornata. Il congedo di maternità di cui la duchessa di Cambridge ha usufruito dopo la nascita del terzo royal baby, il principino Louis, è finito. In questi mesi Meghan Markle ha dominato la scena, ma ora Kate se la riprende. E per il suo grande e attesissimo ritorno, la moglie di William non poteva non stupire. Niente vestitini al ginocchio bon ton e cappottini d’ordinanza con tanto di décolleté abbinate e pure un ...

Criminal Minds 14 Torna al primo episodio per celebrare il 300° - anticipazioni sulla nuova stagione : Criminal Minds 14 debutta mercoledì 3 ottobre su CBS negli Stati Uniti con una première chiamata non solo a risolvere l'enorme cliffhanger del finale di stagione dello scorso aprile, ma anche a festeggiare il raggiungimento di quota 300 episodi. La premiere della stagione 14 sarà dunque destinata a diventare una pietra miliare della storia dello show e a questo scopo i produttori hanno preparato qualcosa di speciale per i fan, con diversi ...

Roma : cassonetti Tornano a riempirsi e immondizia prolifera nuovamente : Roma – Riecco i rifiuti in terra vicino ai cassonetti piu’ o meno pieni. Un film che Roma ha gia’ visto piu’ volte negli ultimi anni e’ che stavolta ha come causa la risoluzione anticipata dell’accordo tra Ama e la Cooperativa 29 giugno per la raccolta dei rifiuti dalle utenze non domestiche, cioe’ negozi, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere. Il mancato ritiro dei rifiuti, per un totale di ...