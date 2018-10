Torino | per bambini e adolescenti I guai economici riducono speranza e occasioni di

Palomba lascia Lecce per Torino. Da Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta : ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha deciso la nomina dei nuovi prefetti di Milano, Torino, Lecce e Catania. Renato Saccone è il nuovo prefetto di Milano. Nel capoluogo piemontese Saccone viene ...

Accadde oggi - 14 ottobre 2001 : il Torino recupera tre reti alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’ importante giornata per i tifosi di Juventus e Torino, da ricordare il derby del 14 ottobre 2001 in cui i granata, in svantaggio per 0-3 all’intervallo, rimontarono fino al 3-3 approfittando anche del calcio di rigore fallito nel finale da Salas per via di una “buca” scavata dal torinista Maspero sul dischetto. Una furbata poi ...

Serie A Basket – Successo casalingo per Torino : Trieste si arrende alla distanza - decisivo il quarto periodo : Prima vittoria stagionale per la Fiat Torino che supera in casa l’Alma Trieste: decisiva la prestazione di Carr, ma nel quarto quarto è Wilson a fare la differenza La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con il Successo della Fiat Torino sull’Alma Trieste per 86-74. Dopo la sconfitta all’esordio contro Venezia all’overtime, arriva dunque la prima gioia stagionale per Torino, trascinata dall’ottimo Carr autore di 20 punti. I ...

Scuola cattolica : Chiosso - Univ. Torino - - personalizzazione non è 'moda' ma 'visione d'insieme del ragazzo' capace di dare vita ad 'una ... : ... Cicatelli , Cssc, , 'su personalizzazione si è combattuta battaglia di politica scolastica con pregiudiziali ideologiche' La personalizzazione non è 'una delle tante e ricorrenti 'mode scolastiche'".

Una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia dalle porte di Torino alle Langhe : Da Moncalieri ad Alba, arriva una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia Lan.Po , Langhe Po, . Un sogno: dalle porte di Torino alle Langhe in bici, con un percorso condiviso e unico. Un sogno che,...

Striscia la Notizia - a Torino supermedico della mutua : segue 2500 pazienti : Dieci persone all'ora, per un massimo di sei minuti a testa. Queste sono le stime indicative di Rajae, inviata di Striscia la Notizia mandata a intervistare a Torino il medico con un numero di ...

Teatro Regio di Torino - piano in un mese per avere gli aiuti : I sindacati vedono il sovrintendente Graziosi: siamo pronti allo sciopero ma gli spettacoli non salteranno Il caso Dall'incontro con il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, Chiara Appendino e il sovrintendente del Teatro Regio William Graziosi sono usciti con una certezza:...

Scuola : studenti in piazza a Torino per il cambiamento : ANSA, - Torino, 12 OTT - Centinaia di studenti sono scesi in strada, a Torino, per protestare "contro razzismo, finto governo del cambiamento e disuguaglianze". Il corteo, promosso dagli studenti ...

Sciopero studenti e manifestazione - a Torino bruciati manichini di Salvini e Di Maio : Cortei da Roma a Palermo, da Monza a Napoli. Slogan contro il governo giallo-verde, fumogeni e traffico in tilt. Prossimo appuntamento il 16-17 ottobre

Calciomercato Torino - Cairo fa luce sull’interesse per Lazzari e Candreva : “ecco come stiamo agendo” : Il presidente del Torino ha parlato del mercato granata, soffermandosi sui nomi di Lazzari e Candreva Dodicesimo posto in campionato, un avvio non proprio esaltante per il Torino che punta sui gol di Belotti e Zaza per risalire la china. Il presidente Cairo si fida comunque del lavoro di Mazzarri, analizzando al tempo stesso il mercato per rinforzare a gennaio la rosa. Marco Alpozzi/LaPresse Sul taccuino sono molti i nomi presente, ma il ...

Dal 2019 un bus attraverserà Torino da nord a sud sul percorso della futura metropolitana 2 : Con la revisione della rete di trasporto pubblico - l'anno prossimo - ci sarà una nuova linea che, sul modello del 4, taglierà Torino da Sud a nord. Non sarà un tram ma un bus, di quelli da 18 metri - ...