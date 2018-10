Torino | Invent diventa Official Green Energy Partner | accordo annuale

calcioefinanza

: Invent nuovo Official Green Energy Partner del Torino Fc - ElenaRossin : Invent nuovo Official Green Energy Partner del Torino Fc - marinabeccuti : Invent nuovo Official Green Energy Partner del Torino Fc - Torinogranatait : Invent nuovo Official Green Energy Partner del Torino Fc -

(Di martedì 16 ottobre 2018)ship. Nuovocommerciale in casa, che può contare tra i suoi nuovi sponsor, azienda che dal 2006 produce soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili. In virtù della collaorazione sottoscritta nella stagione 2018/2019 attualmente in corso il matchio supporterà la società piemontese in qualità di, orgogliosa di offrire … L'articolo