TONINELLI | PILONI VIADOTTI A24-A25 IN CONDIZIONI ALLARMANTI Ultime notizie

Strada Parchi - TONINELLI : sui viadotti della A24 e della A25 ci sono piloni in condizioni allarmanti : «Sui viadotti della A24 e A25» le due arterie di Strada dei Parchi (Gruppo Toto) che collegano Lazio e Abruzzo, «alcuni piloni , che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti». Lo ha denunciato il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli , nel suo intervento all’assemblea de...

TONINELLI : "Piloni dell'A24 sono in condizioni allarmanti" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , lancia l'allarme sui piloni dei viadotti delle autostrade A24 e A25. Intervenendo all'assemblea Ance, l'associazione nazionale dei costruttori edili, il ministro pentastellato ha definito "allarmanti" le condizioni dei piloni dell'Autostrada dei Parchi, quella che collega Lazio e Abruzzo.Parole decisamente gravi quelle del ministro. Che a questo punto devono essere seguite da un ...

Danilo TONINELLI : "Le condizioni di alcuni piloni dei viadotti dell'A24 e A25 sono allarmanti" : " alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli , all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo.Intervenendo all'assemblea dell'Ance, il ministro ha aggiunto: "Una delle novità del decreto Genova è ...

