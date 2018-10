Toninelli | alcuni piloni dei viadotti di A24 e A25 sono in condizioni allarmanti

Toninelli : alcuni piloni dei viadotti dell'A24 sono in condizioni allarmanti : «Le condizioni di alcuni piloni dei viadotti dell'A24 sono in condizioni allarmanti ». A dirlo è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli ,...

Danilo Toninelli : "Le condizioni di alcuni piloni dei viadotti dell'A24 e A25 sono allarmanti" : " alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli , all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo.Intervenendo all'assemblea dell'Ance, il ministro ha aggiunto: "Una delle novità del decreto Genova è ...

