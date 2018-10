Tommie Smith e John Carlos | quei pugni al cielo del Messico

lanotiziasportiva

: #AccaddeOggi 50 anni fa, il #16ottobre 1968, salgono sul podio delle Olimpiadi di #Mexico68 Tommie Smith e John Car… - RaiNews : #AccaddeOggi 50 anni fa, il #16ottobre 1968, salgono sul podio delle Olimpiadi di #Mexico68 Tommie Smith e John Car… - SalvaB11 : RT @RaiNews: #AccaddeOggi 50 anni fa, il #16ottobre 1968, salgono sul podio delle Olimpiadi di #Mexico68 Tommie Smith e John Carlos. Al se… - ADM_assdemxmi : RT @rivistailmulino: #16ottobre 1968, Olimpiadi di Città del Messico, Tommie Smith (primo a scendere sotto i 20', poi arriverà Mennea) e Jo… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il 1968 è un anno di grandi sconvolgimenti politici e sociali che travolgono l’Europa e gli Stati Uniti: si crea nelle nuove generazioni la cosiddetta “coscienza di classe”, i figli non vedono più nei genitori, nei professori e in generale negli adulti tout court, degli esempi da seguire. Gli stessi sono da ora in avanti delle istituzioni da “abbattere” e da “scavalcare”.Per la prima volta nella Storia studenti ed operai si uniscono nelle proteste, nascono comitati unitari e le lotte passano dai banchi delle università alle officine e alle fabbriche.In Italia Torino e Milano, assieme alla Capitale, sono le città capofila della protesta; in Europa si guarda a Parigi e al Maggio francese per trovare ispirazione per la rivolta; negli USA New York e i campus universitari californiani tirano le fila delle proteste contro il razzismo e la guerra in Vietnam.Questi luoghi, tutti diversi fra ...