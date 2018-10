THQ Nordic svela la sua line-up per la Paris Games Week 2018

DARKSIDERS 3 : THQ Nordic annuncia i contenuti post lancio : Ci stiamo avvicinando all’uscita del tanto atteso DARKSIDERS 3, nel frattempo THQ Nordic e Gunfire Games annunciano il rilascio di contenuti post lancio, due DLC molto interessanti, scopriamo insieme di cosa si tratta. DARKSIDERS 3: I contenuti post lancio Il primo contenuto previsto dopo il lancio del gioco, prende il nome di The Crucible. Il DLC in questione ci porterà ad esplorare una nuova location, nella quale potremo ...

Darksiders 3 : Nuovi dettagli da THQ Nordic : In una recente intervista a Reinhard Pollice, produttore esecutivo di THQ Nordic, sono emersi Nuovi dettagli sul terzo capitolo della serie Darksiders, scopriamo insieme di cosa si tratta. Nuovi dettagli per Darksiders 3 A seguire la dichiarazione di Pollice: Furia contrariamente a Morte e Guerra, dispone di una frusta composta da ben 347 lame, naturalmente può affidarsi anche alla magia. Le armi migliorano a seconda dei ...

Alone in the Dark : il classico survival viene acquisito da THQ Nordic : THQ Nordic acquisisce la serie di survival horror "Alone in the Dark" di appartenenza di Atari Europe SAS, e assieme a questa mette nel carrello della spesa anche "Act of War".Come riporta VG247 la società ha annunciato oggi l'acquisto delle due proprietà intellettuali, per cui questo spiegherebbe il rinnovo dei marchi registrati a maggio.Come sappiamo Alone in the Dark è una serie classica di survival horror la cui prima iterazione videoludica ...

Grazie alla collaborazione tra THQ Nordic e Microsoft ReCore Definitive Edition e altri 4 giochi PC arrivano oggi nei negozi : La collaborazione tra THQ Nordic e Microsoft sta dando i suoi frutti e, oggi, apprendiamo attraverso un comunicato stampa che ben 5 titoli per PC sono disponibili nei negozi.I giocatori PC di tutto il mondo possono ora aggiungere cinque superbe avventure alla loro collezione di giochi Grazie a un nuovo sforzo congiunto di Microsoft Studios e THQ Nordic. oggi segna il rilascio fisico di cinque titoli acclamati dalla critica, che sono ora ...

THQ Nordic allarga il proprio portafoglio di IP acquisendo Kingdoms of Amalur : Come rivela un comunicato stampa ufficiale diramato nella giornata di oggi, sembra che proprio che l'apprezzato RPG del 2012 Kingdoms of Amalur: Reckoning potrà presto ricevere un seguito, dato che THQ Nordic annuncia di aver acquisito l'IP dai suoi proprietari, 38 Studios LLC.THQ Nordic non ha parlato dei piani per lo sfruttamento del brand Kingdoms of Amalur, che potrebbe consistere in un seguito di Reckoning o addirittura in un reboot ...

THQ Nordic ha siglato un accordo di distribuzione mondiale per diversi titoli di Microsoft Studios : THQ Nordic ha annunciato che cinque grandiosi titoli del portfolio di Microsoft Studios saranno presto disponibili su Steam e in edizione fisica. Microsoft e THQ Noridc portano 5 esclusive su Steam L’accordo include i seguenti titoli: ReCore: Definitive Edition Super Lucky’s Tale Disneyland Adventures Rush: A Disney-Pixar Adventure Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection ReCore: Definitive Edition Dal leggendario creatore ...

Gamescom 2018 : ReCore e altri titoli Microsoft arriveranno su Steam grazie a THQ Nordic : THQ Nordic e Microsoft hanno annunciato oggi di aver stretto un accordo che porterà ReCore e altri titoli della compagnia su Steam. I sei videogiochi al centro dell'accordo sono già disponibili su PC nel Microsoft Store, mentre verranno pubblicati sulla piattaforma da THQ Nordic.Oltre a ReCore, arriveranno quindi su Steam anche titoli del calibro di Super Lucky's Tale e Rush: A Disney-Pixar Adventure. Ecco la lista completa dei videogiochi al ...

Gamescom 2018 : THQ Nordic pubblica nuovi video e una serie di immagini per Biomutant : Siamo ormai in pieno clima Gamescom 2018 e THQ Nordic ha deciso di offrire ai giocatori parecchio materiale dedicato ai suoi titoli.Se poco tempo fa abbiamo ammirato in azione Darksiders 3, stavolta è il turno di Biomutant.Come segnala Gematsu, la compagnia ha pubblicato un trailer, video di gameplay e una serie di immagini.Read more…

THQ Nordic & Mimimi annunciano Desperados III : Il selvaggio West. Un luogo dove la legge è dettata da chi ha una pistola in mano, ed è imposta dagli scagnozzi al loro comando. Un luogo dove la morte non è estranea e dove la gente comune fa gli straordinari … specialmente quando inizia a giocare a Desperados III. Desperados III annunciato alla Gamescom 2018 Questo gioco tattico in tempo reale, sviluppato dallo studio tedesco Mimimi (conosciuto per il titolo ...